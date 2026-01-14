Estados Unidos envía ayudas a Cuba por el Huracán Melissa: la administración Trump no trabajará con el régimen cubano, ¿cómo lo hará?

Desde el gabinete de Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las ayudas humanitarias que aportará a Cuba en medio del desastre natural del 2025 en el territorio caribeño.

“La Administración Trump está cumpliendo con nuestro compromiso de entregar 3 millones de dólares para alivio de desastres muy necesario para el pueblo cubano afectado por el huracán Melissa”, señaló el comunicado de la Casa Blanca.

¿Cuándo sucedió el Huracán Melissa?

Este Huracán no acabó de suceder, tocó el territorio cubano en octubre de 2025, cuando la Tormenta Melissa que se formaba en el mar caribe, se convirtió en huracán oficialmente en pocos días.

Un hombre saca un televisor de su casa inundada por el huracán Melissa en Santiago de Cuba. Foto: AP

Huracán Melissa: estos son los daños de esta tarde de miércoles 29 de octubre en su paso por el Caribe

El huracán golpeó el este de Cuba y las provincias que más se afectaron fueron, Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo y Holguín. Tras el fenómeno natural se generaron inundaciones y con ellas, daños estructurales a infraestructuras de los ciudadanos.

PAHO, una agencia de la ONU, cuantificó en diciembre 95.000 hogares afectados, desplazando así a los habitantes y en otros casos dañando el servicio eléctrico de la región, que según medios locales, dejaron al menos 15 días a la población sin luz.

El huracán alcanzó la categoría 5, según la organización internacional de investigación climática, WWA. Esta es la mayor intensidad que puede tener un fenómeno natural de esta naturaleza, generó vientos de al menos 252 km/h.

Ayuda estadounidense en la población cubana

A Ayuda Exterior de los Estados Unidos, Marco Rubio emitió un comunicado. Foto: Getty Images

Desde la oficina de prensa de la Casa Blanca se asegura que la primera fase busca ayuda humanitaria a la población, asegura que se hará directamente con los ciudadanos y el régimen político no será intermediario de estas ayudas.

Las ayudas van desde Miami el 14 y el 16 de enero: “Cada vuelo entregará más de 525 paquetes de alimentos y 650 paquetes de higiene y tratamiento de agua, que llegarán a más de 1.000 familias”.

Las asistencias incluirán paquetes de alimentos que contendrán artículos de primera necesidad, también, asistencia higiénica, dentro de las que incluye tablas purificadoras de agua.

También artículos del hogar, como sábanas y mantas, son parte de las ayudas humanitarias que envía el Gobierno estadounidense. Teniendo en cuenta los apagones, la administración Trump enviará las linternas solares.

Ante la imposibilidad de trabajar con el régimen cubano, Norteamérica trabajará directamente con la iglesia católica, que serán claves para que estas ayudas humanitarias lleguen a quien más lo necesite.