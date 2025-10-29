Huracán Melissa: estos son los daños de esta tarde de miércoles 29 de octubre en su paso por el Caribe

El Huracán Melissa avanza por el Caribe este miércoles, 29 de octubre.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Melissa se encuentra en categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.

La noticia positiva para los colombianos es que cada vez más se aleja del Caribe, pues en algunos países de la región dejó destrucción y desolación.

Aunque, según aclaró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), “continúa incidiendo en las condiciones marítimas del norte del país por efecto del mar de fondo que aún se mantiene activo”.

Esta es la herramienta gratuita para seguir en tiempo real el huracán Melissa. | Foto: Captura de pantalla tomada de windy.com

Por esta razón, dijo la entidad, se mantiene el estado de aviso para Magdalena, Atlántico, Bolívar y las Islas Cayos del Norte.

“En estado de vigilancia permanece el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba y Antioquia (golfo de Urabá) pasan a estado informativo, debido a que el huracán Melissa no representa influencia sobre ellos”, indicó.

También informaron que “el pronóstico meteorológico indica probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento en el norte del mar Caribe colombiano, asociadas a las bandas nubosas externas del huracán Melissa, las cuales continúan influenciando el comportamiento del tiempo en la región”.

A raíz de estas condiciones meteorológicas, “se sugiere a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD), entidades operativas y comunidad en general, mantener activos sus planes de contingencia ante el efecto de mar de fondo y aumento del oleaje en la región Caribe central. La Autoridad Marítima Nacional, a través de las Capitanías de Puerto, informará sobre las posibles limitaciones y medidas adicionales para la seguridad en el desarrollo de las actividades marino-costeras”.

Según informó CNN, el huracán provocó daños en Cuba después de tocar tierra esta mañana como huracán categoría 3 y azotó Jamaica.

El saldo parcial es de 23 personas muertas en Haití, tres en Jamaica y una más en República Dominicana.