El huracán Melissa, que alcanzó categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, continúa su desplazamiento hacia el norte-noreste tras tocar tierra en Cuba en la madrugada de este miércoles 29 de octubre. Aunque el fenómeno se aleja del mar Caribe colombiano, sigue generando condiciones adversas en el litoral central del país.

De acuerdo con el comunicado especial No. 22 emitido por la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales (MTACT), el sistema mantiene influencia indirecta sobre el Caribe central, donde se reportan olas de hasta 3,5 metros, vientos de más de 160 kilómetros por hora y lluvias con tormentas eléctricas.

La imagen mostró a Melissa sobre aguas cálidas, lista para intensificarse mientras su estructura se hacía más compacta. | Foto: CIRA

El Ideam informó que se mantienen los niveles de alerta en varias zonas costeras: estado de aviso para los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y los cayos del norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; vigilancia para las islas principales del archipiélago; y alerta informativa para La Guajira, Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó, en el golfo de Urabá.

Según el pronóstico, durante las próximas 24 horas podrían persistir condiciones anómalas de oleaje en el litoral central, aunque con tendencia a disminuir gradualmente. No obstante, las autoridades marítimas recomiendan precaución a las embarcaciones menores y a la población costera ante posibles marejadas y ráfagas de viento.

El protocolo nacional de alerta por ciclones tropicales permanece activo, al igual que los planes de contingencia y respuesta en los territorios costeros. La Dirección General Marítima (Dimar), el Ideam y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantienen el monitoreo permanente del fenómeno y emitirán un nuevo informe a las 8:00 p. m. de este miércoles o antes, si las condiciones del huracán lo requieren.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar actividades en el mar, acatar las recomendaciones de las capitanías de puerto y seguir únicamente la información oficial publicada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Desastre en Jamaica

El huracán Melissa, la potente tormenta que llegó a ser categoría 5, tuvo su paso por Jamaica, donde dejó inundaciones y daños materiales al sur de la isla caribeña.

El impacto también lo sintió su capital, Kingston, y los vientos de hasta 290 km/h tuvieron repercusiones en las zonas de Black River y St. Elizabeth.

Inundaciones, techos derribados, viviendas con daños de infraestructura y caída de postes eléctricos en Santiago de Cuba, donde el ciclón tocó tierra con vientos sostenidos de 195 km/h. | Foto: AFP

Videos de habitantes de la zona dan cuenta de fuertes inundaciones y afectaciones a varias edificaciones. Ahora bien, aún no se reportan víctimas fatales por los hechos del martes 28 de octubre, aunque hubo siete muertos por los vientos y mareas fuertes en el país mencionado: Haití y República Dominicana.