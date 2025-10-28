EN VIVO 🔴 Urgente: El poderoso Huracán Melissa de categoría 5 toca tierra en Jamaica. Hay máxima alerta

10:44 a.m.: El Centro Nacional de Huracanes emite alerta urgente para los habitantes de Jamaica

11:00 a.m.: El huracán Melissa se aproxima a tocar tierra en Jamaica y las autoridades están en máxima alerta

11:08 a.m.: EE. UU. mueve su flota desplegada en el Caribe por amenaza del huracán Melissa

11:30 a. m.: El NHC advierte sobre peligros en la isla. Melissa está a punto de tocar tierra

11:42 a. m.: El ojo del huracán se acerca a la costa suroeste de Jamaica

El huracán Melissa, que ya está calificado como categoría 5 con vientos de hasta 285 km/h, está aprocimándose a Jamaica, por lo que el Centro Nacional de Huracanes emitió una alerta urgente.

Sus fuertes vientos combinados con intensas precipitaciones podrían causar una devastación similar a la de otros huracanes históricos, como María en 2017 o Katrina de 2005.

From a crewmember on yesterday's Teal 74 mission into now-Category 5 Hurricane #Melissa. As clear of an eye as you will see in the Atlantic basin. pic.twitter.com/5tktvvrIR1 — Jeremy DeHart (@JeremyDeHartWX) October 27, 2025

Las agencias sugieren que el huracán también podría seguir su trayectoria por Cuba, lo que podría generar emergencias importantes en la isla.

La Cruz Roja de Jamaica ya empezó a distribuir agua potable y kits de higiene a la población. “Hay algunas zonas en las que ya se están produciendo deslizamientos de tierra”, declaró a la AFP Esther Pinnock, responsable de comunicación de la oenegé.

Siga el minuto a minuto de su trayectoria:

12:13 a. m.:

El huracán Melissa toca tierra en Jamaica

Melissa llegó a la costa sur de la isla, con vientos de más de 290 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes.

#Melissa makes landfall in southwestern Jamaica near New Hope as a powerful category 5 hurricane. For the latest updates visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/4zkLYat3g4 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

11:42 a. m.:

El ojo del huracán se acerca a la costa suroeste de Jamaica

Según el Centro Nacional de Huracanes, el ojo de Melissa se acerca a las costas de Jamaica, lo que puede implicar la entrada del huracán a tierra.

El huracán de categoría máxima, uno de los más potentes jamás registrados en el Atlántico y el más fuerte en golpear Jamaica, ha ido ganando velocidad al acercarse al país.

12PM Update: The eye of #Melissa is approaching the southwestern coast of Jamaica. STAY IN YOUR SHELTER! For the latest visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/0QcTSaKIlN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

La entidad advierte que se debe mantener refugio ante los poderosos vientos que está causando el paso de Melissa.

El enorme centro del huracán fue captado por un grupo de aviación norteamericano, lo que da cuenta del impacto que podría tener en Jamaica.

Otro video de St Elizabet-Jamaica a estas horas en que el ojo del huracan se monta sobre la islapic.twitter.com/D6WW0A8Opm — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 28, 2025

11:30 a. m.:

El NHC advierte sobre peligros en la isla. Melissa está a punto de tocar tierra

La agencia climática advirtió que es la “última oportunidad para proteger su vida”, ante los fuertes vientos que podrían resultar arrasadores para la infraestructura de la isla.

11:08 a.m.:

EE. UU. mueve su flota desplegada en el Caribe por amenaza del huracán Melissa

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE. UU. anunció que “han implementado planes para condiciones climáticas adversas y se han alejado de cualquier área donde las condiciones climáticas actuales o pronosticadas sean peligrosas y puedan representar niveles inaceptables de riesgo”.

11:00 a.m.:

El huracán Melissa se aproxima a tocar tierra en Jamaica y las autoridades están en máxima alerta

Los vientos de Melissa alcanzan los 290 km/h y ya está afectando el costado sur de la isla caribeña.

En la zona de Alligator Pond, citadinos del lugar afirman que el nivel del mar ya está superando los muros de contención, con olas de hasta 4.5 metros de altura, indican los reportes dados a CNN.

🇯🇲 | El ojo del huracán Melissa ahora está cruzando el oeste de Jamaica cerca de Black River, trayendo vientos poderosos de 185 mph.pic.twitter.com/k367HTts1y — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 28, 2025

Igualmente, la red eléctrica se encuentra bajo presión y se reportan varios recortes de energía en toda la isla.

10:44 a.m.:

El Centro Nacional de Huracanes emite alerta urgente para los habitantes de Jamaica

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó el martes temprano que Melissa estaba a unos 185 kilómetros de Kingston, la capital de Jamaica, con viento de 280 kilómetros por hora.

En su cuenta de X señaló: “Esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal. ¡Cúbranse ya!“, asegura la agencia.