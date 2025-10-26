Suscribirse

Nación

Huracán Melissa causa preocupación en el Caribe colombiano: advierten oleajes de hasta 2,5 metros en La Guajira y Magdalena

El Ideam reportó que, en altamar, frente a La Guajira y Magdalena, se registran vientos de más de 25 nudos y oleajes entre 2 y 2,5 metros.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
26 de octubre de 2025, 2:37 p. m.
Olas destructivas pueden afectar las playas de la costa sur de Washington
El huracán Melissa alcanzó la categoría 4 mientras avanzaba lentamente hacia las islas caribeñas de Jamaica y La Española. | Foto: Getty Images

El huracán Melissa se ha reforzado en las últimas horas hasta la categoría 4 y podría incluso alcanzar esta próxima noche la categoría 5, lo que podría desatar lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluidos Haití y Jamaica, según la última actualización publicada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Su paso ha generado lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectan el mar Caribe colombiano y zonas del norte y centro del país.

El Ideam mantiene estado de aviso en La Guajira y vigilancia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba y Antioquia (Golfo de Urabá).

El huracán Melissa de categoría 4 se ubica al sur de la isla de Jamaica, avanzando lentamente en dirección oeste.
El huracán Melissa de categoría 4 se ubica al sur de la isla de Jamaica, avanzando lentamente en dirección oeste. | Foto: Ideam

Se mantiene estado de alerta en aviso para el departamento de La Guajira. En estado de vigilancia los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolivar, Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, se lee en el comunicado número 16 del Ideam.

Además, en el territorio marítimo colombiano, las zonas de altamar de La Guajira y Magdalena presentan las condiciones más intensas, con vientos que superan los 25 nudos y oleajes entre 2 y 2,5 metros.

Contexto: Alerta por Melissa: se convirtió en huracán categoría 1 en el Caribe y hay alarma en tres países de la región

“Los picos más elevados se ubican sobre las zonas de altamar de los departamentos de La Guajira y Magdalena, con vientos superiores a los 25 nudos y un oleaje entre los 2 a 2,5 metros”, dice la entidad.

Por su parte, las autoridades marítimas recomendaron a la comunidad estar “atentos a los pronósticos y comunicados” oficiales sobre el huracán Melissa, debido al aumento de las lluvias y la intensidad del viento en el mar Caribe.

Además, durante el 26 de octubre se prevé que los vientos se mantengan fuertes y el oleaje continúe elevado en la zona marítima de La Guajira, mientras que disminuirá levemente en los cayos del norte del archipiélago de San Andrés y Providencia.

El fenómeno climático ha afectado a distintas naciones.
El fenómeno climático ha afectado a distintas naciones. | Foto: Ideam

“Se espera que durante el día de hoy, 26 de octubre, se presente un predominio en la velocidad del viento y se mantenga la altura significativa de la ola sobre la zona marítima del departamento de La Guajira y disminuya levemente sobre las islas Cayos del norte del archipiélago de San Andrés y Providencia, producto del moderado gradiente de presión en el centro del Caribe tras la presencia del huracán Melissa, por lo que se recomienda hacer seguimiento a los productos de pronóstico de la Dirección General Marítima y mantener precaución en el desarrollo de actividades marítimas en la zona”, dice el comunicado.

La Autoridad Marítima Nacional y las Capitanías de Puerto informarán sobre posibles restricciones y medidas adicionales para garantizar la seguridad en las actividades marino-costeras.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos hombres arrestados por el millonario robo de joyas en el museo del Louvre, valoradas en más de 100 millones de dólares

2. Vicky Dávila a Sergio Fajardo: “No entiendo por qué defiende a Gustavo Petro”

3. Nacional vs. Medellín: el clásico paisa que promete sacudir la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

4. Horóscopo chino del 26 de octubre: seis signos bajo una lluvia de buena suerte, dinero y energía positiva

5. Huracán Melissa causa preocupación en el Caribe colombiano: advierten oleajes de hasta 2,5 metros en La Guajira y Magdalena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HuracánCaribe Colombianofenómeno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.