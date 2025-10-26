Nación
Huracán Melissa causa preocupación en el Caribe colombiano: advierten oleajes de hasta 2,5 metros en La Guajira y Magdalena
El Ideam reportó que, en altamar, frente a La Guajira y Magdalena, se registran vientos de más de 25 nudos y oleajes entre 2 y 2,5 metros.
El huracán Melissa se ha reforzado en las últimas horas hasta la categoría 4 y podría incluso alcanzar esta próxima noche la categoría 5, lo que podría desatar lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluidos Haití y Jamaica, según la última actualización publicada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Su paso ha generado lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectan el mar Caribe colombiano y zonas del norte y centro del país.
El Ideam mantiene estado de aviso en La Guajira y vigilancia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba y Antioquia (Golfo de Urabá).
“Se mantiene estado de alerta en aviso para el departamento de La Guajira. En estado de vigilancia los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolivar, Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, se lee en el comunicado número 16 del Ideam.
Además, en el territorio marítimo colombiano, las zonas de altamar de La Guajira y Magdalena presentan las condiciones más intensas, con vientos que superan los 25 nudos y oleajes entre 2 y 2,5 metros.
“Los picos más elevados se ubican sobre las zonas de altamar de los departamentos de La Guajira y Magdalena, con vientos superiores a los 25 nudos y un oleaje entre los 2 a 2,5 metros”, dice la entidad.
Por su parte, las autoridades marítimas recomendaron a la comunidad estar “atentos a los pronósticos y comunicados” oficiales sobre el huracán Melissa, debido al aumento de las lluvias y la intensidad del viento en el mar Caribe.
Además, durante el 26 de octubre se prevé que los vientos se mantengan fuertes y el oleaje continúe elevado en la zona marítima de La Guajira, mientras que disminuirá levemente en los cayos del norte del archipiélago de San Andrés y Providencia.
“Se espera que durante el día de hoy, 26 de octubre, se presente un predominio en la velocidad del viento y se mantenga la altura significativa de la ola sobre la zona marítima del departamento de La Guajira y disminuya levemente sobre las islas Cayos del norte del archipiélago de San Andrés y Providencia, producto del moderado gradiente de presión en el centro del Caribe tras la presencia del huracán Melissa, por lo que se recomienda hacer seguimiento a los productos de pronóstico de la Dirección General Marítima y mantener precaución en el desarrollo de actividades marítimas en la zona”, dice el comunicado.
La Autoridad Marítima Nacional y las Capitanías de Puerto informarán sobre posibles restricciones y medidas adicionales para garantizar la seguridad en las actividades marino-costeras.