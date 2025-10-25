Alerta por Melissa: se convirtió en huracán categoría 1 en el Caribe y hay alarma en tres países de la región

Desde hace algunas semanas, la tormenta tropical Melissa elevó las alertas en varias naciones, entre las que se encuentra Colombia, tras su despliegue y su posible llegada a las costas del país.

Este sábado se conoció que habría varios signos que demuestran que se intensificará en los próximos días y se convertiría en huracán. El dato lo reveló el comunicado especial número 13 del Ideam, que señala que el fenómeno mantiene un movimiento hacia el noreste y con un posible impacto en las condiciones marítimas.

Hasta el momento, los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar están en estado de aviso, mientras que en Sucre, Córdoba y Antioquia, además de las islas del Archipiélago, están en vigilancia.