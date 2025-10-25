Suscribirse

Nación

Alerta por Melissa: se convirtió en huracán categoría 1 en el Caribe y hay alarma en tres países de la región

El fenómeno climático ha afectado a distintas naciones.

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 8:19 p. m.
Tormenta Tropical Melissa.
Tormenta Tropical Melissa se convertiría en huracán en las próximas horas. | Foto: Ideam

Desde hace algunas semanas, la tormenta tropical Melissa elevó las alertas en varias naciones, entre las que se encuentra Colombia, tras su despliegue y su posible llegada a las costas del país.

Este sábado se conoció que habría varios signos que demuestran que se intensificará en los próximos días y se convertiría en huracán. El dato lo reveló el comunicado especial número 13 del Ideam, que señala que el fenómeno mantiene un movimiento hacia el noreste y con un posible impacto en las condiciones marítimas.

Hasta el momento, los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar están en estado de aviso, mientras que en Sucre, Córdoba y Antioquia, además de las islas del Archipiélago, están en vigilancia.

Noticia en desarrollo…

HuracánfenómenoCaribe Colombiano

