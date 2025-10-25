La tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán y causar un impacto devastador en Jamaica y el Caribe

Actualmente, la tormenta Melissa está atravesando el Caribe. Según las entidades que rastrean su paso, esta puede convertirse en un huracán durante este fin de semana, mientras azota Jamaica y regiones aledañas, provocando catástrofes y daños potencialmente mortales.

Jamaica podría ser el territorio más afectado por el paso de Melissa. Se pronostican inundaciones, lluvias extremas, vientos extremos y marejadas ciclónicas.

Se podrán registrar inundaciones y deslizamiento de tierra en Haití, Jamaica y República Dominicana. | Foto: AFP

De acuerdo con los análisis del comportamiento de esta tormenta, Melissa podría llegar a tierra el lunes en la noche o el próximo martes. Haití también está bajo amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por este fenómeno natural.

Hasta el momento, las autoridades del clima han emitido una advertencia de huracán en Jamaica, donde los vientos podrían aumentar para la noche de este sábado, 25 de octubre. Mientras tanto, el sur de Haití sigue bajo vigilancia para determinar si la tormenta también puede escalar a categoría de huracán.

El huracán puede azotar Jamaica el lunes 27 de octubre. | Foto: AFP

Desde su creación, la tormenta Melissa se ha movido lento por la región. Lo anterior ha causado lluvias torrenciales en Haití y República Dominicana durante esta semana. Incluso, se han registrado algunas inundaciones y deslizamientos de tierra en estas dos islas.

En Haití, se han reportado tres personas fallecidas por las lluvias torrenciales, dos de ellas perdieron la vida en medio de un deslizamiento de tierra, de acuerdo con la información de la Agencia de Protección Civil de Haití.

Por su parte, en República Dominicana ha muerto una persona por el desastre natural. Además, más de 1.000 personas han sido evacuadas, según las autoridades nacionales, que detallaron la situación el pasado viernes, 24 de octubre.

Este podría ser el huracán más fuerte de Jamaica. | Foto: AFP

Para el domingo por la tarde, Melissa puede subir de categoría a huracán de tipo 4, sin descartar que al tocar tierra puede alcanzar la categoría 5, lo que convertiría ese huracán como el más fuerte registrado en la historia de Jamaica.

Al inicio de la próxima semana, los tres países mencionados son los que sufrirán el peor impacto de Melissa. Para la primera semana de noviembre, esta tormenta impactará Cuba, el sur de las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos.