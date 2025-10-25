Suscribirse

La tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán y causar un impacto devastador en Jamaica y el Caribe

La tormenta avanza lento por el Caribe, afectado Haití y República Dominicana.

Redacción Mundo
25 de octubre de 2025, 1:51 p. m.
EE.UU.
La tormenta Melissa podría ser un huracán en Jamaica en los próximos días. | Foto: Getty Images

Actualmente, la tormenta Melissa está atravesando el Caribe. Según las entidades que rastrean su paso, esta puede convertirse en un huracán durante este fin de semana, mientras azota Jamaica y regiones aledañas, provocando catástrofes y daños potencialmente mortales.

Jamaica podría ser el territorio más afectado por el paso de Melissa. Se pronostican inundaciones, lluvias extremas, vientos extremos y marejadas ciclónicas.

Huracán Erin i
Se podrán registrar inundaciones y deslizamiento de tierra en Haití, Jamaica y República Dominicana. | Foto: AFP

De acuerdo con los análisis del comportamiento de esta tormenta, Melissa podría llegar a tierra el lunes en la noche o el próximo martes. Haití también está bajo amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por este fenómeno natural.

Contexto: Ideam pronostica fuertes lluvias en Colombia para este 25 y 26 de octubre; estas son las regiones afectadas

Hasta el momento, las autoridades del clima han emitido una advertencia de huracán en Jamaica, donde los vientos podrían aumentar para la noche de este sábado, 25 de octubre. Mientras tanto, el sur de Haití sigue bajo vigilancia para determinar si la tormenta también puede escalar a categoría de huracán.

Huracán Erin i
El huracán puede azotar Jamaica el lunes 27 de octubre. | Foto: AFP

Desde su creación, la tormenta Melissa se ha movido lento por la región. Lo anterior ha causado lluvias torrenciales en Haití y República Dominicana durante esta semana. Incluso, se han registrado algunas inundaciones y deslizamientos de tierra en estas dos islas.

Contexto: Ideam anuncia posibles impactos de la tormenta tropical Melissa en el Caribe colombiano

En Haití, se han reportado tres personas fallecidas por las lluvias torrenciales, dos de ellas perdieron la vida en medio de un deslizamiento de tierra, de acuerdo con la información de la Agencia de Protección Civil de Haití.

Por su parte, en República Dominicana ha muerto una persona por el desastre natural. Además, más de 1.000 personas han sido evacuadas, según las autoridades nacionales, que detallaron la situación el pasado viernes, 24 de octubre.

Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes. (Foto de Handout / NOAA / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO - CRÉDITO OBLIGATORIO "AFP PHOTO / NOAA" - SIN MARKETING NI CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - DISTRIBUIDO COMO SERVICIO A CLIENTES
Este podría ser el huracán más fuerte de Jamaica. | Foto: AFP

Para el domingo por la tarde, Melissa puede subir de categoría a huracán de tipo 4, sin descartar que al tocar tierra puede alcanzar la categoría 5, lo que convertiría ese huracán como el más fuerte registrado en la historia de Jamaica.

Contexto: Fuertes lluvias por tormenta tropical Melissa: estas regiones de Colombia podrían verse afectadas

Al inicio de la próxima semana, los tres países mencionados son los que sufrirán el peor impacto de Melissa. Para la primera semana de noviembre, esta tormenta impactará Cuba, el sur de las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos.

Para este sábado, el centro de huracanes advirtió que se podrán identificar daños extensos a carreteras y edificios en Haití, por lo que han instado a la comunidad a tomar precauciones y actuar de inmediato para proteger a las personas en caso de desastres a la infraestructura del país.

