El huracán Melissa deja cuatro muertos y amenaza con impacto “catastrófico” en el Caribe: estos son los países afectados

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informó el domingo que Melissa se había intensificado hasta convertirse en un huracán de categoría 4, con vientos de unos 225 km/h.

Melissa ya causó la muerte de tres personas en Haití, mientras República Dominicana reportó el sábado un fallecido de 79 años y un adolescente de 13 desaparecido durante el temporal.

Angelita Francisco se refugió en la casa de su hijo tras inundaciones en su comunidad. “El agua entró hasta más de la mitad de la casa”, relató a la AFP entre lágrimas esta ama de casa de 66 años que vive en la capital dominicana, Santo Domingo.

El huracán avanza lentamente hacia Jamaica. | Foto: Ideam / A.P.I

El refrigerador de la familia flotaba en el agua y la basura que arrastró la lluvia se acumulaba dentro de su vivienda. “Uno se siente impotente, sin poder hacer nada, solo salir huyendo y dejar todo”, dijo la mujer.

El Centro de Operaciones de Emergencias dominicano informó que nueve de las 31 provincias del país se mantenían el sábado en alerta roja debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Cinco albergues fueron activados en la isla de 11,4 millones de habitantes.

A primera hora del domingo, Melissa se encontraba a unos 190 kilómetros al sureste de la capital jamaicana, Kingston, y a unos 450 kilómetros al suroeste de Guantánamo, en Cuba.

Los tormentas del huracán han causado la muerte de cuatro personas. | Foto: Ideam / A.P.I

El huracán se desplazaba a unos 8 km/h, lo que significa que podría azotar ambos países durante días antes de dirigirse hacia el norte y amenazar el este de Cuba.

El CNH prevé fuertes vientos y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra “catastróficos y potencialmente mortales” en Jamaica, Haití y República Dominicana.

“Intensificación rápida”

El CNH instó a los residentes del suroeste de Haití el sábado a “iniciar de inmediato los preparativos necesarios para proteger sus vidas y propiedades”.

“Se prevé que la intensificación rápida continúe durante el próximo día más o menos, seguida de fluctuaciones en la intensidad”, dijeron los funcionarios del CNH, y agregaron que se espera que Melissa sea un huracán importante cuando toque tierra en Jamaica el lunes por la noche o el martes.

El huracán puede provocar inundaciones y lluvias torrenciales en las tres islas del Caribe. | Foto: Getty Images

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, instó el viernes a los residentes de las zonas propensas a inundaciones a prestar atención a las advertencias y prepararse para una evacuación.

Las lluvias de Melissa ya han inundado varias carreteras en Kingston, según imágenes difundidas por los medios locales.

Se trata de la decimotercera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

El último gran huracán que azotó Jamaica fue Beryl, a principios de julio de 2024, que trajo lluvias y fuertes vientos a Jamaica mientras pasaba frente a la costa sur de la isla y causó la muerte de al menos cuatro personas.