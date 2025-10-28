Suscribirse

Huracán Melissa: Jamaica atenta a su paso; podría impactar al menos 1.5 millones de personas

Vientos brutales y lluvias intensas azotaron Jamaica el lunes al acercarse en categoría 5. Melissa podría causar destrucción “masiva”.

Carolina Flechas Anzola

Carolina Flechas Anzola

Editor web en SEMANA. Comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, especialista en estudios políticos y magíster en periodismo de agencia. Internacionalista con experiencia de 20 años.

28 de octubre de 2025, 10:59 a. m.
El poderoso huracán continúa acercándose a Jamaica, donde se espera que toque tierra durante la noche de este lunes o temprano el martes.
Con vientos de 280 km/h, Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson. | Foto: NOAA

El huracán Melissa podría afectar a 1.5 millones de personas solo en Jamaica, advirtió este martes, 28 de octubre, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), añadiendo que el impacto será “masivo”.

Al menos “1.5 millones de personas podrían verse impactadas” por el huracán, declaró en Ginebra Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la IFRC para el Caribe anglófono y neerlandófono, advirtiendo que esa cifra podría ser “una estimación a la baja”.

Contexto: Una extraña lluvia en Florida causó daños de un huracán en varias zonas. Estas son las vías dañadas por el fenómeno meteorológico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó el martes temprano que Melissa estaba a unos 185 kilómetros de Kingston, la capital de Jamaica, con viento de 280 kilómetros por hora.

Sus fuertes vientos combinados con intensas precipitaciones podrían causar una devastación similar a la de otros huracanes históricos, como María en 2017 o Katrina de 2005.

Nubes en Kingston, Jamaica, a la espera del huracán Melissa.
Nubes en Kingston, Jamaica, a la espera del huracán Melissa. | Foto: AP

La Cruz Roja de Jamaica ya empezó a distribuir agua potable y kits de higiene a la población. “Hay algunas zonas en las que ya se están produciendo deslizamientos de tierra”, declaró a la AFP Esther Pinnock, responsable de comunicación de la oenegé.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) calcula que cerca de 1.5 millones de personas podrán verse afectadas por la tormenta. Jamaica tiene unos 2.8 millones de habitantes.

Contexto: Huracán Melissa causa preocupación en el Caribe colombiano: advierten oleajes de hasta 2,5 metros en La Guajira y Magdalena

“La amenaza humanitaria es grave e inmediata”, dijo desde Gimebra Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la IFRC para el Caribe anglófono y neerlandófono.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo que el extremo occidental de la isla enfrentaba la peor destrucción e instó a los residentes a evacuar. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa”, declaró el lunes a CNN.

Un hombre camina por una calle inundada antes de la llegada del huracán Melissa, el lunes 27 de octubre de 2025, a Old Harbour, Jamaica.
Un hombre camina por una calle inundada antes de la llegada del huracán Melissa, el lunes 27 de octubre de 2025, a Old Harbour, Jamaica. | Foto: AP

“No me quiero ir”

A pesar de las órdenes de evacuación, muchos residentes de Jamaica decidieron quedarse. “No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte”, dijo a la AFP Roy Brown, en la zona costera de Port Royal, en Kingston. Este plomero se mostró reacio de dejar su hogar por experiencias pasadas con las malas condiciones de los refugios gubernamentales para huracanes.

La pescadora Jennifer Ramdial coincidió. “Simplemente, no me quiero ir”, dijo a la AFP. Holness sostuvo que la evacuación era por “el bien nacional de salvar vidas”. “Se les advirtió. Ahora depende de ustedes”, dijo en rueda de prensa.

Contexto: El huracán Melissa deja cuatro muertos y amenaza con impacto "catastrófico" en el Caribe: estos son los países afectados

Si no pierde intensidad, Melissa será el huracán más potente que haya tocado tierra en Jamaica desde que se tienen registros meteorológicos. Parte de su impacto proviene de su ritmo lento: avanza más despacio que una persona caminando, lo cual hace que permanezca más tiempo en cada lugar a su paso.

*Con información de AFP.

