Mundo
Huracán Melissa: Jamaica atenta a su paso; podría impactar al menos 1.5 millones de personas
Vientos brutales y lluvias intensas azotaron Jamaica el lunes al acercarse en categoría 5. Melissa podría causar destrucción “masiva”.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Carolina Flechas Anzola
Editor web en SEMANA. Comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, especialista en estudios políticos y magíster en periodismo de agencia. Internacionalista con experiencia de 20 años.
El huracán Melissa podría afectar a 1.5 millones de personas solo en Jamaica, advirtió este martes, 28 de octubre, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), añadiendo que el impacto será “masivo”.
Al menos “1.5 millones de personas podrían verse impactadas” por el huracán, declaró en Ginebra Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la IFRC para el Caribe anglófono y neerlandófono, advirtiendo que esa cifra podría ser “una estimación a la baja”.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó el martes temprano que Melissa estaba a unos 185 kilómetros de Kingston, la capital de Jamaica, con viento de 280 kilómetros por hora.
Sus fuertes vientos combinados con intensas precipitaciones podrían causar una devastación similar a la de otros huracanes históricos, como María en 2017 o Katrina de 2005.
La Cruz Roja de Jamaica ya empezó a distribuir agua potable y kits de higiene a la población. “Hay algunas zonas en las que ya se están produciendo deslizamientos de tierra”, declaró a la AFP Esther Pinnock, responsable de comunicación de la oenegé.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) calcula que cerca de 1.5 millones de personas podrán verse afectadas por la tormenta. Jamaica tiene unos 2.8 millones de habitantes.
“La amenaza humanitaria es grave e inmediata”, dijo desde Gimebra Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la IFRC para el Caribe anglófono y neerlandófono.
El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo que el extremo occidental de la isla enfrentaba la peor destrucción e instó a los residentes a evacuar. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa”, declaró el lunes a CNN.
“No me quiero ir”
A pesar de las órdenes de evacuación, muchos residentes de Jamaica decidieron quedarse. “No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte”, dijo a la AFP Roy Brown, en la zona costera de Port Royal, en Kingston. Este plomero se mostró reacio de dejar su hogar por experiencias pasadas con las malas condiciones de los refugios gubernamentales para huracanes.
La pescadora Jennifer Ramdial coincidió. “Simplemente, no me quiero ir”, dijo a la AFP. Holness sostuvo que la evacuación era por “el bien nacional de salvar vidas”. “Se les advirtió. Ahora depende de ustedes”, dijo en rueda de prensa.
Si no pierde intensidad, Melissa será el huracán más potente que haya tocado tierra en Jamaica desde que se tienen registros meteorológicos. Parte de su impacto proviene de su ritmo lento: avanza más despacio que una persona caminando, lo cual hace que permanezca más tiempo en cada lugar a su paso.
*Con información de AFP.