Estados Unidos

Una extraña lluvia en Florida causó daños de un huracán en varias zonas. Estas son las vías dañadas por el fenómeno meteorológico

Las vías resultaron afectadas debido a la intensidad de las precipitaciones.

Redacción Mundo
27 de octubre de 2025, 9:19 p. m.
Las lluvias causaron el colapso de la vía. | Foto: Associated Press

Este lunes 27 de octubre decenas de residentes en el condado de Lake, estado de Florida, se levantaron con imágenes propias del paso de un huracán: carreteras cerradas, dos vías arrasadas y un camino que quedó intransitable debido a los daños causados por las precipitaciones.

Las lluvias en esta zona del estado del sur de la Costa Este desataron casi 508 milímetros de agua, que duró alrededor de 24 horas seguidas.

Las lluvias torrenciales provocaron l inundaciones repentinas que dejaron varados automóviles e inundaron carreteras, dejando algunas cerradas al tráfico.

Según el el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés)en Melbourne, Florida “estas son precipitaciones muy significativas. Es decir, son cifras que no habíamos visto desde el huracán Ian”.

Los condados afectados

Según AP, Partes de Eustis en el condado de Lake se inundaron con 50 centímetros de lluvia, mientras que Port Saint John, al oeste del Centro Espacial Kennedy, en el condado de Brevard, recibió casí 40 centímetros.

Trabajadores revisan los daños causados por las fuertes lluvias. | Foto: Associated Press

En Mount Dora las autoridades locales emitieron un aviso preventivo de hervir el agua en toda la ciudad después de que una rotura en una tubería de agua. Esto causará una caída temporal de la presión del agua en ambas plantas de la ciudad, a causa de las inundaciones.

Igualmente, imágenes de televisión local mostraron un hoyo en un extensión de tierra importante causado por la presión del agua, donde el suelo cedió atrás de un vecindario.

Algunas casas sufrieron inundaciones en la propiedad. | Foto: Associated Press

Por su parte, la alerta por inundación se ha extendido hasta la noche del lunes para a partes del centro de Florida, incluyendo Orlando y Daytona Beach, donde se esperan más lluvias.

Además, hacen un llamado a los conductores locales para que eviten transitar por carreteras adjuntas a los sectores mencionados, ya que el clima invernal podría generar emergencias de consideración.

Las agencias climáticas recomiendan estar pendientes de los reportes meteorológicos, y activar planes de evacuación en caso de que se presenten más inundaciones repentinas.

