Florida en alerta: autoridades advierten no entrar a las playas por fuertes condiciones del clima

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos emitieron varias advertencias para los residentes de Florida durante este fin de semana, que podrían extender por varios días más, afectando los planes de millones de ciudadanos.

De acuerdo con la información de la agencia climática, existen altos riesgos de corrientes de resaca para gran parte de la costa del estado del Sol. Por lo que se le recomienda a las personas evitar entrar a las playas o nadar en el mar hasta que las amenazas marinas mermen en los siguientes días.

Los bañistas podrían correr peligros mortales en las playas este fin de semana. | Foto: AP

Las regiones afectadas abarcan desde los condados de Escambia, Santa Rosa y Okaloosa en el Panhandle hasta el condado de Nassau en el noreste de Florida. Al sur del estado, en el condado de Miami-Dade también hay alertas sobre los peligros de las playas.

Durante la semana pasada se reportaron fuertes vientos terrestres, que suelen provocar olas peligrosas y las corrientes de resaca. Estas condiciones del clima ponen en peligro a los bañistas, pues pueden ser arrastrados por una de estas, provocando su muerte en caso de que no puedan librarse de la corriente.

Las alertas podrían extenderse hasta el lunes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Así las cosas, para este domingo, 26 de octubre, las alertas están videntes en los siguientes lugares. Además, el NWS anunció que las advertencias se podrían extender hasta el lunes.

Nassau, Duval, Flagler, St. Johns, al noreste de Florida.

Escambia, Santa Rosa y Okaloosa en el Panhandle occidental.

Volusia, Indian River, Saint Lucie, Martin, Brevard, al centro-este del estado.

Palm Beach, Broward, Miami-Dade, sureste de Florida.

“Condiciones peligrosas para nadar y surfear, y erosión localizada de la playa”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional de Miami.

“Las corrientes de resaca pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la costa hacia aguas más profundas”, agregó el servicio.

Las corrientes de resaca pueden arrastras a las personas rápidamente. | Foto: Getty Images

“Se desaconseja encarecidamente entrar en las olas. Si se ve atrapado en una corriente de resaca, relájese y flote“, dijo por su parte el Servicio Meteorológico Nacional de Melbourne, en Florida, en un comunicado al respecto.

“No nade contra la corriente. Si puede, nade en dirección a la costa. Si no puede escapar, mire hacia la orilla y llame o haga señas para pedir ayuda", complementa.

Las corrientes de resaca son fuertes canales de agua que se alejan de las orillas de las playas. De acuerdo con los detalles de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estas suelen alcanzar velocidades de hasta 2,4 metros por segundo.