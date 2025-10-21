Suscribirse

Estados Unidos

Se revela la insólita razón por la que una niña de cinco años cayó al mar desde un crucero de Disney

Las investigaciones determinaron que la madre fue la posible culpable de la caída de la menor.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
22 de octubre de 2025, 2:53 a. m.
Cartagena recibirá 442.740 visitantes vía cruceros solo entre 2025 y 2026, según la Terminal de Cruceros de Cartagena.
La menor estaba sentada en el borde de una ventana en el crucero. | Foto: Cortesía Puerto de Cartagena

Una niña de cinco años cayó por la borda de un crucero de Disney Dream provocando caos entre los viajeros que fueron testigos del trágico accidente. Las personas escucharon los gritos de la madre, mientras que un hombre se lanzó al menos 15 metros a mar abierto para rescatar a la menor.

De acuerdo con un informe de la prensa, la madre había animado a la niña a subirse por la portilla. Las investigaciones de la policía determinaron recientemente que la madre le solicitó a su pequeña posar para una foto en una de las ventanillas a finales de junio de este año, lo que puso en peligro su vida.

Ante la situación, los agentes solicitaron cargos penales para la mujer, pero el fiscal encargado del caso indicó que no es un hecho que se considere como “negligencia criminal culpable”.

EE.UU.
El crucero era operado por Disney Dream. | Foto: Royal Caribbean

De acuerdo con los testigos que detallaron el momento a la prensa en ese momento, dijeron que el padre de la niña estuvo sumergido en el agua alrededor de 45 segundos, para luego atrapar a la menor en sus brazos y esperar que la tripulación acudiera a su rescate.

En ese entonces, se señaló que había sido el padre quien estaba sosteniendo a la niña en la barandilla del barco, y que por eso cayó al mar. Sin embargo, con el nuevo dictamen de las investigaciones, el hombre pasó a ser un héroe.

Contexto: Tensión en pleno vuelo: avión aterrizó de emergencia luego de que los pilotos escucharan extraños golpes en la cabina

El hecho desató furia entre las personas, ya que el caso se volvió viral en redes sociales. Algunas personas expresaban que los padres debían ser encarcelados, que les debían quitar a la niña y que debían divorciarse. Esto, debido a que las autoridades anunciaron desde el principio que la niña fue animada a hacerse en ese peligroso lugar, al borde del crucero, para tomarse una foto.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
La policía determinó que la madre le pidió a la niña hacerse en el peligroso lugar para tomar una foto. | Foto: Getty Images

Los agentes del condado de Broward, en el estado de Florida, en Estados Unidos, interrogaron en varias oportunidades a los padres de la menor. En esas, de acuerdo con el informe policial que obtuvo el medio internacional Daily Mail, las personas ofrecieron testimonios similares y conscientes, lo que permitió esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Contexto: Paracaidista británico cae más de 3.000 metros y sobrevive de forma milagrosa en EE. UU.

Según el relato de la mujer, la familia estaba caminando por el borde del crucero aquel día, para observar el paisaje, hasta que en un momento determinado le “ofreció a su hija tomar una foto por la ventanilla”.

Por lo que la menor de cinco años se sentó en el borde, y segundos después cayó al agua.

Este es el recorrido de Erin que proyectan los meteorólogos
El padre fue quien saltó al agua para salvar a la menor. | Foto: Getty Images

“(La madre) supuso que la portilla tenía una ventana o plexiglás y pensó que (su hija) quedaría atrapada por el cristal, pero en lugar de eso, siguió cayendo”, dice el documento de las investigaciones, de acuerdo con el medio mencionado.

Mientras tanto, el padre “inicialmente corrió en busca de ayuda, pero, después de unos 45 segundos, decidió saltar al mar para intentar rescatarla”.

“Finalmente, pudo alcanzarla y mantenerse a flote con ella hasta que fue liberada”, complementa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Novio de Baby Demoni la acusó de infidelidad antes de su muerte; su amigo reveló duros audios

2. Estos son los dos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’; hubo lágrimas y una emotiva despedida

3. Petro aseguró en vivo que un cabecilla de las AUC le confesó un plan para matarlo: los detalles del nuevo Consejo de Ministros

4. Trump envía nueva advertencia a Nicolás Maduro. Desplegó bombardeos nucleares, buques y drones cerca a Venezuela

5. Se revela la insólita razón por la que una niña de cinco años cayó al mar desde un crucero de Disney

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosDisney

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.