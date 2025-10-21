Se revela la insólita razón por la que una niña de cinco años cayó al mar desde un crucero de Disney

Una niña de cinco años cayó por la borda de un crucero de Disney Dream provocando caos entre los viajeros que fueron testigos del trágico accidente. Las personas escucharon los gritos de la madre, mientras que un hombre se lanzó al menos 15 metros a mar abierto para rescatar a la menor.

De acuerdo con un informe de la prensa, la madre había animado a la niña a subirse por la portilla. Las investigaciones de la policía determinaron recientemente que la madre le solicitó a su pequeña posar para una foto en una de las ventanillas a finales de junio de este año, lo que puso en peligro su vida.

Ante la situación, los agentes solicitaron cargos penales para la mujer, pero el fiscal encargado del caso indicó que no es un hecho que se considere como “negligencia criminal culpable”.

El crucero era operado por Disney Dream. | Foto: Royal Caribbean

De acuerdo con los testigos que detallaron el momento a la prensa en ese momento, dijeron que el padre de la niña estuvo sumergido en el agua alrededor de 45 segundos, para luego atrapar a la menor en sus brazos y esperar que la tripulación acudiera a su rescate.

En ese entonces, se señaló que había sido el padre quien estaba sosteniendo a la niña en la barandilla del barco, y que por eso cayó al mar. Sin embargo, con el nuevo dictamen de las investigaciones, el hombre pasó a ser un héroe.

El hecho desató furia entre las personas, ya que el caso se volvió viral en redes sociales. Algunas personas expresaban que los padres debían ser encarcelados, que les debían quitar a la niña y que debían divorciarse. Esto, debido a que las autoridades anunciaron desde el principio que la niña fue animada a hacerse en ese peligroso lugar, al borde del crucero, para tomarse una foto.

La policía determinó que la madre le pidió a la niña hacerse en el peligroso lugar para tomar una foto. | Foto: Getty Images

Los agentes del condado de Broward, en el estado de Florida, en Estados Unidos, interrogaron en varias oportunidades a los padres de la menor. En esas, de acuerdo con el informe policial que obtuvo el medio internacional Daily Mail, las personas ofrecieron testimonios similares y conscientes, lo que permitió esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Según el relato de la mujer, la familia estaba caminando por el borde del crucero aquel día, para observar el paisaje, hasta que en un momento determinado le “ofreció a su hija tomar una foto por la ventanilla”.

Por lo que la menor de cinco años se sentó en el borde, y segundos después cayó al agua.

El padre fue quien saltó al agua para salvar a la menor. | Foto: Getty Images

“(La madre) supuso que la portilla tenía una ventana o plexiglás y pensó que (su hija) quedaría atrapada por el cristal, pero en lugar de eso, siguió cayendo”, dice el documento de las investigaciones, de acuerdo con el medio mencionado.

Mientras tanto, el padre “inicialmente corrió en busca de ayuda, pero, después de unos 45 segundos, decidió saltar al mar para intentar rescatarla”.