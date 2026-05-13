Marco Rubio tuvo que “cambiar de nombre” para entrar a China con Donald Trump. Así es la curiosa historia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se dirige este martes a Pekín con el presidente Donald Trump, a pesar de estar bajo sanciones chinas, una visita aparentemente posible luego de que China cambiara la transliteración de su nombre.

Como senador, Rubio, que ahora tiene 54 años y visita el gigante asiático por primera vez, defendió con firmeza los derechos humanos en China, país que lo sancionó dos veces, una táctica más comúnmente usada por Estados Unidos contra sus adversarios.

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China encontró una solución diplomática alternativa luego de que Trump nombrara a Rubio como secretario de Estado. Poco antes de que asumiera el cargo en enero de 2025, el gobierno chino y los medios oficiales empezaron a utilizar un carácter chino diferente para “lu” para representar la primera sílaba de su apellido. De lo que fue escrito originalmente, transliterado ‘Lúbǐ’ào’, cambiado a ‘Lǔbǐ’ào’.

Dos diplomáticos dijeron que creían que China hizo el cambio porque Rubio estaba sometido a sanciones, que incluían una prohibición de entrada, con la antigua grafía de su nombre.

Marco Rubio es la mano derecha de Donald Trump. Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

“Las sanciones se dirigen a las palabras y los actos del señor Rubio cuando se desempeñó como senador de Estados Unidos en asuntos relacionados con China”, dijo el portavoz de la embajada china, Liu Pengyu.

Las sanciones fueron impuestas porque Rubio impulsó leyes y sanciones relacionadas con la represión en Hong Kong. También criticó el trato de China hacia la minoría uigur en Xinjiang, que Washington calificó como violaciones graves de derechos humanos, y cuestionó el creciente control político del Partido Comunista Chino sobre empresas tecnológicas y libertades civiles.

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China respondió acusándolo de “interferir en asuntos internos” y lo incluyó en una lista de funcionarios sancionados. Las sanciones, sin embargo, tuvieron más peso simbólico y diplomático que práctico. Generalmente implicaban prohibiciones de entrada a China y restricciones para hacer negocios con entidades chinas.

Un funcionario del Departamento de Estado solo confirmó que Rubio viajaba con Trump. Fue visto abordando el Air Force One en la base aérea de Andrews.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania. Foto: AP

Donald Trump llegó este miércoles a Pekín junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo Xi Jinping que “abra” el mercado chino a los negocios estadounidenses, en su primer encuentro bilateral desde 2017.

El presidente republicano viajó en su Air Force One junto a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX y hombre más rico del mundo. También están presentes Tim Cook (Apple) y Kelly Ortberg (Boeing). Jensen Huang, director ejecutivo del gigante estadounidense de chips Nvidia, se unió al grupo durante una escala en Alaska.

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El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto internacional de Pekín a las 19:50 locales tras un largo vuelo desde Washington. El jueves, Trump será recibido a las 10:00 locales en el Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmen de la capital.

Con información de AFP.