Trump apuesta por exdirectivo de prisiones privadas para liderar ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha atravesado varios cambios debido a la renuncia o despido de distintos directores, la mayoría de ellos en condición interina. El más reciente fue Todd Lyons, quien presentó su carta de renuncia a mediados de abril e informó que permanecerá en el cargo hasta el 31 de mayo.

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ICE es uno de los pilares de la política migratoria del presidente Donald Trump, por lo que la designación de un sucesor resulta clave para la estrategia de la administración.

Ante este escenario, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el nuevo director interino de ICE será David Venturella, un veterano funcionario del sistema migratorio estadounidense.

Venturella, exejecutivo de una empresa privada de prisiones, asumirá el liderazgo de la agencia mientras la administración Trump intenta replantear parte de su estrategia migratoria tras un año marcado por controversias y cambios internos.

David Venturella, exejecutivo. Foto: Captura X @iamsakibali1

El nombramiento también llega en un momento políticamente sensible para la Casa Blanca, debido a los múltiples escándalos relacionados con ICE, que han afectado la percepción pública de la política migratoria republicana y podrían impactar las aspiraciones del partido de mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha señalado que busca que los agentes adopten un enfoque más “discreto”, aunque sin disminuir la intensidad de las operaciones y arrestos migratorios.

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Cabe recordar que ICE es una de las agencias federales con mayor rotación en su dirección, ya que no cuenta con un director confirmado de manera permanente desde la administración de Barack Obama.

Venturella ha trabajado de manera intermitente en la agencia durante más de dos décadas. En 2012 dejó el servicio público para incorporarse a Geo Group, una de las mayores compañías privadas de prisiones y contratista clave de los centros de detención de ICE. Regresó a la agencia el año pasado.

El ICE ha enfrentado múltiples criticas desde el inicio de la administración Trump. Foto: Getty Images

Su regreso ya había despertado cuestionamientos entre algunos legisladores demócratas, quienes han expresado preocupación por la cercanía entre ICE y las empresas privadas de detención, especialmente después de que Trump ampliara el uso de estos centros para albergar a inmigrantes indocumentados.

Ahora, su ascenso a la dirección interina de la agencia podría intensificar esas críticas y reabrir el debate sobre el papel de las compañías privadas dentro del sistema migratorio estadounidense.

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El cambio de liderazgo ocurre tras un año especialmente turbulento para ICE y para el Departamento de Seguridad Nacional. Mullin, quien asumió el control del DHS en marzo luego de que Trump destituyera a la entonces secretaria Kristi Noem, ha comenzado a impulsar ajustes internos y modificaciones en la estrategia de la agencia.

Sin embargo, enfrenta presión tanto de demócratas como de algunos republicanos, quienes exigen medidas más profundas para corregir los problemas administrativos, políticos y operativos que han golpeado al departamento en los últimos meses.