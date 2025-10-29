El huracán Melissa ha captado la atención de miles de personas en las últimas horas mientras continúa su desplazamiento hacia el norte del mar Caribe. Clasificado como un fenómeno de categoría 5, el sistema ha encendido las alertas en varios países debido a las consecuencias que ha dejado su paso intenso por las aguas de la región.

Las autoridades meteorológicas internacionales, como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), mantienen una estricta vigilancia sobre su comportamiento, mientras los usuarios pueden seguir su recorrido mediante herramientas en línea que ofrecen información en tiempo real.

Así puede monitorear su avance con esta app meteorológica. | Foto: Captura de pantalla del sitio web windy.com

Gracias a los avances tecnológicos, hoy es posible conocer con precisión la ubicación y el movimiento de los fenómenos meteorológicos más importantes. En el caso del huracán Melissa, existen aplicaciones que permiten seguir su trayectoria en tiempo real, observar imágenes satelitales actualizadas y conocer las proyecciones de su recorrido.

Se trata de Windy, una aplicación meteorológica gratuita y una herramienta web que ofrece pronósticos del tiempo precisos, mapas interactivos y datos detallados sobre temperatura, presión, humedad relativa, base de nubes y paneles adicionales con datos más avanzados.

Una herramienta que muestra datos meteorológicos en todo el mundo

Desarrollada por la empresa checa fundada por Ivo Lukacovic en noviembre de 2014, la herramienta ha incorporado una amplia variedad de parámetros como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad y la base de las nubes. Esta evolución ha permitido a los usuarios consultar información climática a nivel global.

Al ingresar a su interfaz, los usuarios encuentran un mapa interactivo que muestra datos en tiempo real de cualquier parte del mundo. Entre sus funciones más destacadas se incluyen el seguimiento de tormentas y huracanes, las alertas personalizadas y la visualización de imágenes de radar y satélite. Estas opciones permiten rastrear fenómenos meteorológicos, configurar notificaciones específicas y observar con detalle las condiciones del tiempo en una región determinada.

Cómo ver el huracán Melissa desde cualquier lugar

La trayectoria del huracán Melissa puede seguirse de dos maneras. La primera es a través de su página web, Windy, donde los usuarios pueden acceder de forma gratuita, aunque la plataforma también ofrece una versión premium con funciones adicionales.

Por otro lado, los usuarios pueden acceder al mapa interactivo a través de la aplicación, permitiendo acceder fácilmente desde cualquier dispositivo.

La herramienta ofrece información adicional sobre la altura de las olas y la calidad del aire, convirtiéndose en un recurso útil tanto para surfistas como para quienes monitorean la contaminación ambiental.