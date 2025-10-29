Suscribirse

Ciencia

Científicos observan en tiempo real el cometa interestelar 3I/ATLAS y revelan nuevos detalles

Distintos equipos científicos han dirigido sus instrumentos para analizarlo en detalle.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
29 de octubre de 2025, 3:51 p. m.
El cometa interestelar 3I/ATLAS vuelve a sorprender.
El cometa interestelar 3I/ATLAS vuelve a sorprender. | Foto: Fotograma Youtube @shadowthescientists / August 27, 2025: A Close Encounter with an Interstellar Visitor from Gemini South / 1:15:18 / Shadow the Scientists

Pocos fenómenos del espacio han despertado tanta atención en la comunidad científica, como el cometa interestelar 3I/ATLAS, un “cuerpo helado” que atraviesa el sistema solar a una velocidad impresionante tras un largo viaje desde regiones desconocidas del cosmos. Su paso representa una oportunidad de estudio sobre materiales que no se formaron en el entorno solar y la evolución de otros sistemas planetarios.

Detectado el 1 de julio de 2025 gracias al telescopio remoto del Deep Random Survey, parte del proyecto ATLAS en Chile, distintos equipos científicos han dirigido sus instrumentos para analizarlo en detalle, con la esperanza de obtener información valiosa sobre su composición y trayectoria. Además de potentes observatorios espaciales como el Hubble y el James Webb, que han capturado imágenes recientes de este cometa en su recorrido.

Contexto: ¿Nave alienígena? El cometa 3I/ATLAS muestra señales de estar realizando una “maniobra controlada”

Recientemente, según lo reseñado por el sitio web livescience.com, el Observatorio Gemini Sur, en Chile, realizó una transmisión en vivo como parte del programa Shadow the Scientists (StS) —una iniciativa diseñada para acercar al público al trabajo científico en tiempo real—.

“Desde el inicio de la transmisión, otros participantes y yo fuimos lanzados a la sala de control de Gemini Sur mientras los astrónomos comenzaban a calibrar el telescopio. El equipo planeaba utilizar el GMOS (espectrógrafo multiobjeto de Gemini), así como el nuevo espectrógrafo óptico de alta resolución de Gemini (GHOST) para medir la composición química de 3I/ATLAS”, según información del sitio.

August 27, 2025: A Close Encounter with an Interstellar Visitor from Gemini South

Además, las observaciones del Telescopio Espacial Hubble revelaron que el núcleo del cometa 3I/ATLAS posee un diámetro inferior a tres kilómetros, cubierto por una densa nube de polvo y gas, que dificulta su observación directa.

En contraste, el Telescopio Espacial James Webb (JWST) enfrentó complicaciones al intentar penetrar ese halo luminoso, aunque logró determinar que el cometa presenta una cantidad inusualmente alta de dióxido de carbono. Este hallazgo lo distingue de su predecesor, 2I/Borisov, otro cometa interestelar cuya composición mostraba una proporción mucho menor de este compuesto.

Trayectoria del cometa interestelar ATLAS.
Trayectoria del cometa interestelar ATLAS. | Foto: Fotograma Youtube @shadowthescientists / August 27, 2025: A Close Encounter with an Interstellar Visitor from Gemini South / 1:15:18 / Shadow the Scientists

La astrónoma Karen Meech, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, junto con su equipo en Gemini Sur, plantearon que el exceso de dióxido de carbono podría corresponder a hielo seco, el cual se evaporaría a medida que el cometa se acerque al Sol. Meech indicó que el momento de máxima aproximación ocurrirá en octubre, aunque será imposible observarlo directamente, ya que en ese punto el cometa pasará por detrás del astro.

Ante esa limitación, científicos de la NASA analizan la posibilidad de reutilizar naves espaciales existentes para monitorear el fenómeno desde el lado opuesto del Sol. Esta estrategia permitiría obtener datos durante el periodo en que el cometa queda oculto desde la Tierra, eliminando el punto ciego que interrumpe su seguimiento. Sin embargo, los expertos reconocen que esta opción depende de la viabilidad técnica de redirigir instrumentos que actualmente cumplen otras misiones en el espacio.

Contexto: El sorprendente detalle que hasta el momento no conocía del misterioso cometa 3I/ATLAS

Si dicha alternativa no se concreta, las observaciones podrían retomarse en noviembre, cuando 3I/ATLAS reaparezca tras su paso solar. Según los astrónomos, es posible que en ese momento el cometa luzca aún más brillante, producto de la quema de gas y polvo acumulados durante su acercamiento al Sol.

Aun así, el periodo de estudio será corto, ya que estos objetos solo permanecen visibles por un tiempo limitado antes de desaparecer para siempre en la vastedad del espacio. Como recordó Meech, incluso 1I/‘Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado, continúa viajando por el sistema solar y actualmente se encuentra cerca del Cinturón de Kuiper.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: estas son las pruebas de la Fiscalía contra alias el Viejo

2. Hija de Marbelle, acusada de meterse en relación de famosos, respondió y soltó advertencia: “No necesito destruir a nadie”

3. Iván Cepeda radicó recurso de casación contra fallo que tumbó condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez

4. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

5. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CometaAtlasplanetahumanidad

Noticias Destacadas

Lanzamiento de la misión tripulada Shenzhou-20, a la cual próximamente seguirá la Shenzhou-21.

Cuenta regresiva en China: la nueva misión tripulada que despegará “próximamente” rumbo a la estación espacial Tiangong

Redacción Tecnología
Esta es la coincidencia que alarma a los astrónomos sobre la señal WOW! y el cometa 3I/ATLAS.

¿Por qué la señal Wow! podría tener relación con el cometa 3I/ATLAS? La coincidencia que alarma a los astrónomos

Redacción Tecnología
Cada vez más personas recurren a las plataformas digitales para encontrar ideas originales de disfraces para celebrar Halloween.

Las ideas de disfraces más originales que puede descubrir con ayuda de la IA para sorprender en la noche de Halloween

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.