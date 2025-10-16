Suscribirse

Estrenan un nuevo canal disponible en Colombia que presenta en vivo a la Tierra: “una nueva forma de experimentar”

La vista del planeta desde el espacio ahora puede disfrutarse en Colombia a través de un nuevo canal en alta definición.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 9:55 p. m.
Un canal innovador llega a Colombia con transmisiones en tiempo real de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.
También esta la opción para ver la transmisión a través de YouTube. | Foto: Captura de pantalla tomada de video YouTube @Sen

Mirar el planeta desde el espacio dejó de ser un privilegio de astronautas o de quienes esperan nuevas imágenes o videos de agencias espaciales, pues ahora se ha lanzado un nuevo canal que ofrece ahora una pantalla directa para ver nuestro planeta.

Se trata de Space Live, un canal que transmite en vivo la vista de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI), con una propuesta visual y sonora que busca generar calma y tal como señala el canal “una nueva forma de experimentar la Tierra”.

Una alianza que acerca el planeta

La iniciativa fue presentada en el Reino Unido por ITV, que unió esfuerzos con la compañía tecnológica británica Sen. Gracias a esta colaboración, el canal cuenta con cámaras 4K de alta precisión instaladas en la EEI, capaces de capturar imágenes nítidas durante largos periodos y resistir las duras condiciones del entorno espacial.

¿Cuál es el mejor país del mundo?
¿Cuál es el mejor país del mundo? | Foto: Getty Images

A diferencia de otras transmisiones, Space Live no cuenta con presentadores ni narraciones, ya que ofrece un recorrido continuo que enseña paisajes, nubes y océanos, junto con datos sobre la posición de la estación, información meteorológica y detalles geográficos del trayecto.

Contexto: La región del planeta donde el campo magnético se debilita: ¿podría afectar la vida en la Tierra?

Cómo ver Space Live desde cualquier lugar

El nuevo canal puede disfrutarse de dos formas, primero está la opción a través de ITV, donde los usuarios deben registrarse para acceder a la señal.

Por otro, Sen ofrece la transmisión en directo desde su canal de YouTube, permitiendo acceder fácilmente desde cualquier dispositivo.

Ver el planeta desde el espacio ya es posible gracias a un canal que muestra imágenes en directo para el público colombiano.
Debe realizar un registro en la plataforma para poder acceder al canal de Space Live. | Foto: Captura de pantalla tomada de ITV

El contenido no muestra una vista en general y fija del planeta sino un recorrido dinámico que va cambiando de perspectiva mientras la estación orbita la Tierra, los sensores empleados logran mantener la estabilidad de la imagen y ajustar de forma automática el brillo y el contraste.

Entre comentarios, diferentes espectadores han señalado que Space Live es ideal para acompañar jornadas de trabajo, estudio o momentos donde se requiere concentración, al ofrecer una sensación de conexión con el planeta y un ambiente visual relajante.

Así, los programas da un nuevo paso transformando la vista de la Tierra en un espectáculo constante y accesible para todos.

