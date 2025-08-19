Neyser Villarreal da la cara tras aparecer con camiseta del América: anunció drástica decisión

Hace unos días, el joven delantero Neyser Villarreal apareció en una transmisión en vivo en TikTok con una camiseta del América de Cali. El asunto causó, como bien se sabe, un enorme revuelo en el fútbol profesional colombiano.

La polémica se armó porque el atacante milita en Millonarios, uno de los grandes rivales del ‘escarlata’. Muchos hinchas del conjunto azul criticaron con vehemencia el actuar de Villarreal.

Neyser Villarreal con la Selección Colombia. | Foto: AFP

Tras lo sucedido, el mismo jugador, en las horas de la noche del lunes 18 de agosto, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram. Neyser Villarreal ofreció disculpas en un video y luego siguió con un escrito.

“Quiero disculparme con todos los hinchas y todas las personas que haya podido ofender en el live realizado el jueves pasado. A continuación, les dejo un mensaje explicando todo lo sucedido”, señaló el delantero de 20 años en el video.

Ya en el escrito, Neyser Villarreal indicó que apareció con la camiseta del América de Cali porque su “amigo” José Cavadia, del mismo club del Valle del Cauca, se la regaló.

“El día 14 de agosto mientras veía el partido Pereira vs. América de Cali, realicé un live en TikTok utilizando la camiseta de otro equipo diferente al que pertenezco actualmente, porque me la había regalado mi amigo y compañero de la Selección Colombia Sub-20 José Cavadia, esto fue sin el ánimo de ofender a nadie y, simplemente, la usé de manera natural, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar", dijo.

El artillero, a su vez, admitió que lo que hizo fue un grave error, aceptando la lluvia de críticas que, en los últimos, días han caído sobre él.

Neyser Villarreal sigue perteneciendo a Millonarios. | Foto: AFP

“Sé que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual Millonarios, a mis compañeros y a algunas personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí, es de seres humanos equivocarse, pero también lo es reconocer los errores, sé que a muchas personas no les van a alcanzar mis disculpas y otras no la aceptarán”, reconoció.

Neyser Villarreal también aprovechó el espacio para manifestar que, después de lo sucedido, han sido días muy complejos. Asimismo, reveló que Millonarios lo sancionó por su proceder.

“Estos días han sido muy difíciles para mí, siento que este mensaje es lo que corresponde y se debe hacer. Lamento profundamente que, debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club, no puedo ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva”, continuó diciendo el nacido en Tumaco.

El miembro de Millonarios también anunció una drástica decisión y esta fue la de cerrar su cuenta de TikTok. “Quiero informar que he tomado la decisión de cerrar TikTok y no volver a interactuar en ningún live, la única red social que utilizaré será Instagram”, aseguró.