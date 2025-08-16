Futbolista que pasó por Selección Colombia habló de Neiser Villarreal y su actitud en Millonarios: “Nos debemos al club”

Millonarios vive un momento bastante crítico, a los pésimos resultados deportivos que lo tienen de último puesto de la fase regular de la Liga BetPlay, se sumó la reciente polémica protagonizada por el juvenil Neiser Villarreal, quien apareció en un video portando la camiseta de América de Cali, hecho que generó muchas críticas.

Otra de las voces que se ha sumado a este nuevo capítulo es la de Guillermo Celis, actual futbolista del Junior, con larga trayectoria en Europa y hasta con paso en la Selección Colombia. Celis analizó lo ocurrido con Villarreal, cuyo contrato finaliza a finales del 2025 y tiene como objetivo seguir su carrera lejos del club embajador.

Este juvenil realizó un video portando la camiseta de América, esto llevó a la dirigencia de Millonarios a tomar medidas tras lo sucedido.

En este contexto, Guillermo Celis, en charla con ESPN Colombia, aseguró que el juvenil está cometiendo un error grande. Además, aseguró que mientras un jugador tiene contrato vigente con el club, se debe a esa institución.

“No he compartido con él pero siempre se toman decisiones en la vida. Nos debemos al club, la institución, que primero es la que nos paga y vivimos de eso, nuestras familias también. Es un error muy grande el que está cometiendo, pero no sé sus razones, tampoco sé si las hay. Es eso, ser conscientes de lo que hacemos, no sabemos las repercusiones que pueden tener nuestros actos", fueron las primeras palabras de Celis sobre lo ocurrido con Villarreal.

Además, aseguró que al estar en un mundo dominado por las redes sociales, hay que tener mucha sabiduría y saber cuidarse, ya que todo lo que se haga puede repercutir tanto para bien o para mal.

“Hoy en día con las redes hay que ser sabio, la exposición mediática, todo lo que hagas repercute para mal o para bien. Hay que cuidarse, conocer donde está uno parado, donde juega, con quién anda y hay que saber hasta el tiempo para tomarse una foto. Hay que revisar todo", agregó.

En medio de la charla con el canal deportivo, Celis también aprovechó para respaldar la postura de David González, quien fue consultado por cuestiones de indisciplina en el vestuario y prefirió distanciarse de las mismas.