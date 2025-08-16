Referente y exfigura de Millonarios no aguantó más y lanzó duras críticas a jugadores y dirigencia por triste presente del embajador

Millonarios se enfrentará a Deportes Tolima por la séptima fecha de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por David González llega muy necesitado de una victoria que le dé sus primeros 3 puntos en el torneo. El embajador vive un presente muy complejo, en el que ya comenzaron las críticas al proceso liderado por González.

Ante el difícil panorama que atraviesa el equipo en cuanto a resultados, las leyendas del embajador se han pronunciado a lo largo de esta semana, el más reciente fue el exjugador Rafael Robayo, referente indiscutible de este equipo, quien entregó su punto de vista sobre el pésimo momento del club capitalino.

Robayo no se mordió la lengua para hablar de los dirigentes. | Foto: Getty

En una entrevista con el programa Casa Azul Radio, de Colmundo Radio, Robayo fue más allá de la situación deportiva, y señaló que la crisis que vive Millonarios tiene raíces más profundas en la conformación de la nómina y en la política de fichajes.

“Es un tema complejo, no veo una nómina de un equipo grande, que pelee por cosas importantes. El profe David (González) es una gran persona, que ha dejado una buena imagen en otros clubes, pero soy consciente que no tiene las armas para defenderse en este momento deportivo y no tuvo la exigencia de traer jugadores y armar un equipo que debería tener Millonarios”, comenzó diciendo la exfigura del embajador.

Robayo, quien ganó con Millonarios liga y copa, también se refirió a la estrategia de apostar por la juventud en la plantilla.

“Millonarios no es un equipo para tener más de siete u ocho jóvenes en la nómina titular y vender jugadores, resaltando que debe ser un equipo que debe tener experiencia y pelear títulos”, dijo.

Respecto al manejo del club, Robayo aseguró que la dirigencia está priorizando el negocio sobre la tradición y el prestigio del club:

“La parte dirigencial está haciendo todo al revés, no se está priorizando a Millonarios en cuanto a nombre e historia, sino el tema del negocio como lo es la venta de jugadores y el dinero, no están haciendo las cosas bien”.

Robayo aseguró que al equipo le hace falta liderazgo en el vestuario. | Foto: Lina Gasca - Colprensa

Por último, señaló que al equipo le hace falta liderazgo dentro del vestuario; con las lesiones de Llinas, Silva y Castro, el cuadro se ha quedado sin columna vertebral capaz de guiar a los más jóvenes.