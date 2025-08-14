Suscribirse

Jugó en Selección Colombia y sacó a la luz “imprudencia” que cometió: “Yo me acuerdo”

Este jugador actualmente milita en el fútbol profesional colombiano.

Redacción Deportes
14 de agosto de 2025, 10:08 p. m.
Palabras de jugador de Selección Colombia.
Palabras de jugador de Selección Colombia. | Foto: Getty Images

El experimentado mediocampista Guillermo Celis, que supo vestir los colores de la Selección Colombia, habló de una imprudencia que cometió cuando estaba en Benfica de Portugal.

Celis, que juega en Junior de Barranquilla, fue fichado por el histórico conjunto luso en 2016. Recordó en una reciente entrevista que cuando estaba en esta escuadra cayó en un acto que no tuvo que haber hecho.

Guillermo Celis expresó que en sus primeros meses en Benfica encaró a su director técnico para pedirle más minutos, pero la respuesta del estratega lo terminó dejando frío.

Yo me acuerdo de que a los cuatro meses de estar allá cometo una imprudencia en la que me meto a la oficina del técnico y le digo ‘usted por qué no me pone a jugar, entonces para qué me contrataron’ y el man me bajó la caña con calidad”, manifestó el jugador en El Bordillo, en palabras recogidas por As Colombia.

Guillermo Celis se refirió al empate entre su equipo, Águilas Doradas, y el América de Cali
Guillermo Celis en el FPC. | Foto: Tomada de la rueda de prensa post partido entre Águilas Doradas y América de Cali emitida por el canal de YouTube: DIMAYOR

Me dijo, ‘mire, usted es suplente de los suplentes. El suplente de los titulares lo compramos por 15 millones de euros, lleva un año haciendo la fila y nunca me ha venido a preguntar por qué no es titular’. Entonces un pelado acá de Colombia, es que fue un salto muy grande”, añadió.

Guillermo Celis aseguró que cometió esa imprudencia porque no tenía nadie cerca que lo hiciera reconsiderar las cosas. Hizo referencia al ego y al orgullo, y estar cerca a la Selección Colombia.

“Uno comete esas imprudencias por no tener a nadie que te diga ‘espera un momento, qué vas a hacer. Acabas de firmar un contrato a cinco años y vas a decir a los cuatro meses que te vas porque no juegas’”, dijo el exjugador de Águilas Doradas.

Si estaba jugando, en Copa era titular y en Liga jugaba 10 o 15 minuticos. También ahí va el ego, el orgullo, que estaba viniendo de Selección y de verdad que uno termina creyéndose la película, que después termina uno tomando decisiones apresuradas”, continuó.

Luego de una lucha legal, Guillermo Celis, ex Deportes Tolima logró romper su contrato y se encuentra como jugador libre.
Guillermo Celis cuando estaba en Tolima. | Foto: @cdtolima

Guillermo Celis, para finalizar, señaló que el jugador colombiano está preparado de otra forma en la actualidad. Entregó una reflexión más que importante sobre su carrera.

“Hoy en día el jugador colombiano está preparado de otra forma, pero son esos detalles que después cuestan. No te llevan para enseñarte a jugar, te llevan como refuerzo porque estás listo, pero en esos aspectos que son más de la vida, te aguantas mi hermano”, sentenció el jugador que también supo estar en Deportes Tolima.

