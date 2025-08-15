Suscribirse

Figura de Millonarios se dejó ver con camiseta del América: Carlos Antonio Vélez le lanzó dardo

En medio de una transmisión en vivo, el reconocido jugador salió portando la camiseta de un clásico rival en el FPC.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 3:33 p. m.
Carlos Antonio Vélez criticó el actuar de Neyser Villarreal
Carlos Antonio Vélez criticó el actuar de Neyser Villarreal | Foto: Colprensa / captura Win Sports

Una nueva polémica emergió durante las últimas horas en el Fútbol Profesional Colombiano, la cual está relacionada con un jugador que pertenece a Millonarios.

Se trata de Neyser Villarreal, quien surgió de las categorías inferiores del onceno bogotano y ahora, se dejó ver con una camiseta del América de Cali.

Neyser Villarreal, jugador de Millonarios
Neyser Villarreal, jugador de Millonarios | Foto: Captura redes

En medio de una reciente transmisión a través de la plataforma, TikTok, el deportista posó con la prenda puesta del histórico rival de los azules.

Dicha imagen se ha viralizado de manera intensa tras su reproducción en redes sociales, lo que acarreó todo tipo de comentarios para Villarreal.

Como era de esperarse, entre la afición azul el jugador quedó señalado por no respetar el cuadro en el que actualmente está.

Además, para otros ahondó en el malestar que ya sentían por su presencia entre los embajadores, luego de algunas pataletas que tuvo al inicio del 2025.

Contexto: Neyser Villarreal se va en camilla: alarmas encendidas en Colombia para el Mundial Sub-20

Una de las voces con mayor fuerza en el plano deportivo que se pronunció al respecto fue la de Carlos Antonio Vélez.

En su programa diario de Palabras Mayores, el comunicador emitió varias frases al respecto. “Millonarios ha sido demasiado generoso con Villarreal”, empezó.

Después de eso, trajo a colación cuestiones pasados de las que tenía conocimiento sobre Neyser: “Su entorno dijo que no quería jugar aquí (Millonarios)”.

Y fue justo después cuando le lanzó al jugador de la manera más contundente: “Uno tiene que tener un poco de pudor, inteligencia”.

“Puede ser hincha de América. Pero después de que viene a regañadientes a jugar con Millonarios”, agregó.

Casi que calificando de imperdonable el actuar de Neyser le tiró el recado: “Eso pareciera tonto, no es pequeño. Es una frenta para los hinchas de Millonarios”.

Como reclamo también emitió Vélez: “Tienen derecho a vivir como se les dé la gana, pero hay unas cosas que están dentro de un marco de referencia”.

A la institución azul Carlos Antonio le mandó un mensaje para que tomaran acciones puntuales ante lo hecho por quien hace parte de la Selección Colombia Sub-20.

Contexto: Alberto Gamero no calló lo que pasa con Neyser Villarreal en Millonarios: “he sido testigo”

“Millonarios ha sido muy laxo con Villarreal. Una cartica no vendría mal para saber que hay que respetar las insignias y los colores”, afirmó.

Al término de sus comentarios, el periodista no negó las capacidades deportivas del mencionado: “Es un gran jugador. Lo demostró con la selección”.

Hinchas explotan

Por dicho suceso con Villarreal, las reacciones de los aficionados no se han hecho esperar. En redes sociales como X, varios comentarios han dado su veredicto al respecto.

Colombia's midfielder #23 Neiser Villarreal looks on during the 2025 South American U-20 football championship final round match between Colombia and Paraguay at the Br�gido Iriarte stadium in Caracas on February 4, 2025. (Photo by Edixon GAMEZ / AFP)
Neyser Villarreal reacciona durante el partido contra Paraguay en Caracas | Foto: AFP

“Millonarios debería imponer una sanción ejemplar, una cosa es que diga respetuosamente que es hincha de otro equipo, eso no tendría nada de malo, pero salir en un live con el buzo del rival es una falta de respeto grandísima”, sentenció uno.

“Estos pelados están metidos en esas vainas por el estatus que da el fútbol, no porque les guste el fútbol ni lo consideren como su proyecto de vida. Que algún buen psicólogo les ayude a trabajar la cabecita porque el estrellón será fuerte”, pidió enérgicamente otro.

