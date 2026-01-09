Néiser Villarreal sufre su primer golpe de realidad en Cruzeiro: anuncio oficial lo perjudica

Néiser Villarreal empezará la temporada en Brasil siendo el tercer delantero de Cruzeiro. Aunque Gabriel Barbosa fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Santos, su reemplazo no tardó muchos días en ser anunciado.

Este viernes, Cruzeiro presentó a Francisco Da Costa como el nuevo delantero para 2026.

El futbolista brasileño, que pasó por Atlético Nacional en 2023, firmó contrato por dos años y se incorpora a la nómina de Tite.

Sumado a eso, Cruzeiro tiene como estandarte al máximo goleador del Brasileirão: Kaio Jorge, que marcó 27 goles y dio 9 asistencias el año pasado.

Golpe de realidad para Néiser

Sobre el papel, Kaio Jorge debe ser el habitual titular y Francisco Da Costa el llamado a reemplazarlo como revulsivo. Eso deja a Néiser Villarreal en una posición incómoda para sumar los minutos que quisiera en esta nueva experiencia.

Cabe recordar que el tumaqueño lleva más de seis meses sin jugar un partido oficial a nivel de clubes, pues entre lesiones y diferencias con la dirigencia de Millonarios se perdió todo el segundo semestre de 2025.

Su último partido fue el 11 de octubre del año pasado, cuando marcó triplete en la victoria de Colombia contra España (3-2) en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Néiser se perdió la semifinal contra Argentina por acumulación de amarillas y desde entonces no ha vuelto a jugar.

Antes de esa experiencia en la Copa del Mundo, la dirigencia de Cruzeiro ya había llegado a un preacuerdo para firmarlo justo después de que finalizara contrato con Millonarios.

Néiser se fue por la puerta de atrás en el conjunto embajador y ahora se enfrenta a una nueva aventura en la que es la tercera opción.

Néiser Villarreal llegó a Cruzeiro para la temporada 2026. Foto: Cruzeiro

Se acerca su debut

Para ganarle el puesto a Kaio Jorge y Francisco Da Costa, el colombiano necesita empezar a marcar y su debut oficial será este sábado en el partido contra Pouso Alegre por la fecha 1 del Campeonato Mineiro.

Dicho compromiso está programado para las 4:30 de la tarde y se disputará en el Estadio Mineirão.

Al ser el arranque de la temporada, se espera que Tite disponga una nómina alternativa y le de minutos a los nuevos fichajes para ir ganando confianza.

En la rueda de prensa, el director técnico avisó que está ansioso por ver a las nuevas caras del equipo. “Mirando hacia adelante. Ahora quiero pensar en las posibilidades de utilizar a Néiser y a Xico (Da Costa), que está llegando”, declaró Tite.

Específicamente sobre Néiser, declaró: “Es una promesa en búsqueda de talento, pero con potencial a corto, mediano y largo plazo, tanto en el campo como en términos financieros”, sentenció.