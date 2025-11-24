Millonarios sacó comunicado de Néiser Villarreal: publicó decisión radical sobre su continuidad

Culminó el novelón que se montó alrededor de Néiser Villarreal y su continuidad en Millonarios, luego de que este faltase al contrato que tenía con los de Bogotá.

Sin rodeos, el elenco capitalino indicó este lunes, 24 de noviembre, que “desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal”.

▶️ Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal. — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 24, 2025

A partir de la fecha, el talento de la Selección Colombia Sub-20 está libre para negociar con el club del mundo que quiera. Aunque ya está confirmado que su destino será Cruzeiro de Brasil.

Colmó la paciencia de Millonarios

Desplantes públicamente conocidos del atacante al club que lo formó hicieron que estos no dieran más oportunidades a Villarreal.

Por más que lo esperaron, esa última presentación del atacante a sus obligaciones con el elenco azul no se dio.

Después de lo que fue el tercer lugar de la Tricolor en el Mundial Sub-20, lo que se tenía pensado era que el jugador se reincorporara a la disciplina de Millonarios.

Néiser Villarreal no se presentó a Millonarios tras disputar el Mundial Sub-20. | Foto: Getty Images

Primero fue una fecha, luego otra, pero este se negó a volver para ser parte del equipo que en ese momento disputaba la entrada al grupo de los ocho.

Ese silencio de parte de Villarreal dejaba cada vez más claro el panorama. Es más, referentes como Mackalister Silva no veían futuro alguno a la situación.

Hacia finales de octubre pasado, el referente de la plantilla zanjó todo en medio de una rueda de prensa: “Con Neyser es un tema complicado”.

“Creo que su estadía en Millonarios ha sido complicada; lastimosamente no pudimos disfrutar de todo lo que Neyser nos pudo dar”, avisaba el futuro.

“Ya prácticamente está con su cabeza en otro lado, y nosotros tenemos que tener la cabeza clara en lo que estamos, que es aferrarnos a la posibilidad de clasificar”, añadía para ese momento.

Ahora, y con la publicación de Millonarios, está más que claro que el delantero tiene como prioridad su partida hacia Brasil, donde Cruzeiro lo estaría esperando con un contrato a partir de 2026.

Sin jugar y ya lo quieren vender

Joaquim Pinto es el hombre encargado de observar y reclutar futuros talentos para Cruzeiro. Este habló hace poco del tema de Néiser a los micrófonos de Samuca TV.

Adelantarse a proponerle al jugador ante de la cita orbital que se jugó este año en Chile, fue la gran clave para ganárselo.

Néiser Villarreal es otra de las salidas de Millonarios para 2026. | Foto: Prensa Millonarios FC

“Puedo asegurarles que si no lo hubiéramos fichado antes del Mundial Sub-20, casi con seguridad no lo habríamos podido fichar. Es ese tema del riesgo, que a menudo no podemos tener miedo de asumir”, apuntó.

Al parecer, el cuadro brasileño tuvo que hacer esfuerzos de más para llegar concretar el traspaso.

“Su fichaje no fue nada fácil. Fue un proceso que implicó muchas conversaciones; en cierto momento, dejamos de hablar porque nos dimos cuenta de que lo que pedían estaba fuera del alcance del Cruzeiro. Y luego, en la etapa final, logramos ficharlo. Estamos sumamente satisfechos”, reveló Pinto.