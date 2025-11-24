En las últimas semanas se ha hablado de manera aislada de una posibilidad para que James Rodríguez juegue en Millonarios, durante el 2026.

Si bien es un movimiento que llama fuertemente la atención, no termina por calificarse como algo todavía en el plano de lo imaginario.

Una de las razones que complicarían todo esto, se relacionan con los altos valores que deberían desembolsar el azul para hacerse con el capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez se quedó sin equipo al final de 2025. | Foto: Getty Images

En México donde estuvo hasta hace poco, el 10 era uno de los mejores pagos de su club; es más, superaba a compañeros suyos de la Tricolor que estaban en ligas top de Europa.

Esos altos topes es lo que hacían pensar que lo de Rodríguez para el FPC fuese irreal. Sin embargo, en las últimas horas algunas informaciones han hecho que se piense que el bombazo para el balompié de Colombia está entre las posibilidades.

“Está a muy poco de cerrarse”

El periodista, Melquisedec Torres, del ‘Canal 1‘, fue quien despejó cierto tipo de información y dio claridad al cómo marcharía el tema James-Millonarios.

“James Rodríguez para Millonarios me dicen fuentes muy serias desde Madrid. El negocio está a muy poco de cerrarse. Está en la puerta del horno”, cuenta el citado comunicador.

Al parecer, la negociación está en marcha desde hace un par de días, todo, con el propósito de que llegue a un buen puerto para los de Bogotá.

“Hace unas tres semanas se reunieron varias personas con alto nivel de decisión para buscar la llegada de James a Millonarios”, señaló.

Para que se dé un movimiento de tal magnitud, se requeriría del apoyo de las empresas aliadas al club, tal como sucedió cuando se produjo la contratación de Falcao García.

En su momento, Falcao estuvo por la gestión de la directiva y aporte de los patrocinadores de Millonarios. | Foto: @MillosFCOficial

“Esto incluía tanto a los accionistas del equipo como a la compañía de Cerveza Andina y otros relacionados con el mundo corporativo del fútbol europeo”, mencionaron.

Luego de esto fue que Torres dio a conocer los valores que pagaría Millonarios a James en caso de firmarse el vínculo para 2026.

“La cifra aproximada fue de US$7 millones por un año, de los cuales 5 por salarios y 2 por otros conceptos“, fueron los valores filtrados.

Así pues, el costo para los azules de tener al capitán colombiano sería de unos COP 26.451.000.000, aproximadamente.

¿Real o no?

Hasta la fecha este fichaje sigue siendo meramente un rumor. De parte de los altos mandos de Millonarios no hay pronunciamiento alguno que confirme o desmienta lo que se ha mencionado en la prensa deportiva.

James Rodríguez a Millonarios es un tema que ha tomado fuerza en las últimas semanas. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeño: Escudo oficial Millonarios.

Ahora bien, lo que sí es cierto es que James tampoco está teniendo muchos pretendientes. Si bien la MLS era una opción, los dos o tres equipos con los que se le relacionó no muestran avances.