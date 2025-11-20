James Rodríguez ha sonado, y lo seguirá haciendo durante los próximos días hasta que se defina su nuevo destino luego de haber salido hace un par de semanas de Club León.

Hasta la fecha no existe una certeza sobre dónde pueda seguir su carrera el volante de Selección Colombia, quien estuvo en los días con la Tricolor en la preparación para el Mundial 2026.

James Rodríguez liderando la Selección Colombia en los últimos amistosos de 2025. | Foto: Getty Images

Rumores de días pasados lo situaban en clubes de Estados Unidos como Orlando City o Toronto FC, pero esto fue desmentido rápidamente.

Ahora, de una chance en Cruz Azul de México también se habló, sin embargo, esto tuvo una actualización en las últimas horas que dejó nuevamente en el limbo al 10.

Paco Montes, periodista que ha seguido de manera acuciosa a James desde que llegó a México, fue quien despejó si esa posibilidad de la ‘Máquina’ era real para el cucuteño.

“Para quienes me preguntan sobre el rumor de que Cruz Azul busca a James Rodríguez, les puedo decir que no existe en este momento ninguna posibilidad de que llegue a ‘La Máquina’”, sentenció de entrada.

Adicional a esto, dio a entender que, a pesar de las negativas de dos clubes en Estados Unidos: “La prioridad es moverle en MLS, donde no han tenido aún ningún arreglo”.

Guarda silencio sobre su futuro

En Nueva York, el volante cucuteño hizo parte de la goleada por 3-0 de Colombia ante Australia en el último amistoso de 2025.

Allí brilló con el penal que le abrió el marcador a la Tricolor en el minuto 75, luego de no encontrar los caminos para vulnerar a su rival en el juego colectivo.

Una vez culminado el juego, medios de comunicación como Gol Caracol pudieron recopilar sus sensaciones sobre el último juego de la Tricolor durante el año previo a la Copa del Mundo.

#JamesRodríguez se pronunció 🗣️ luego de la victoria de la #SelecciónColombia 🇨🇴 contra #Australia 🇦🇺 en duelo de fogueo y aprovechó para resaltar el trabajo de sus compañeros ⚽ #GolCaracol 🎙️ pic.twitter.com/yPTrvvNCrj — Gol Caracol (@GolCaracol) November 19, 2025

“Yo creo que queríamos acabar así, ya jugamos dentro de tres meses, todavía falta mucho, y bueno, creo que es importante (la victoria) ante un rival duro, físico, pero creo que hemos hecho bien las cosas", aseveró tras golear, pero sin brillar.

“Creo que hay que seguir por este mismo camino”, dictaminó a menos de un año de la próxima cita orbital.

“Cuando quieres conseguir cosas grandes, que los que entran también tienen que ayudar mucho, y hoy (martes) también pasó eso”, completó.

Si bien era una gran oportunidad para saber de su futuro en ese mano a mano con el directo protagonista, este no habló, ni el periodista consultaron al respecto.

Sin nada fijo, de momento, lo único que resta es esperar porque pasen los meses y se tenga certeza de alguna propuesta formal sobre la mesa para que James escoja dónde continúa su carrera a los 34 años.