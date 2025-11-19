Suscribirse

Deportes

El gesto que tuvo James Rodríguez con Daniel Muñoz en pleno partido de Colombia: emotiva grabación

En la celebración del primer gol ante Australia, se vio al capitán liderar la dedicatoria al lateral que dejó la concentración en Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 4:14 p. m.
James Rodríguez dedicó el gol a Daniel Muñoz por la situación personal que vivió.
James Rodríguez dedicó el gol a Daniel Muñoz por la situación personal que vivió. | Foto: Captura TikTok A.P.I y Getty Images

Daniel Muñoz no hizo parte de la última victoria de la Selección Colombia en 2025, luego de conocerse en días pasados que dejaba la concentración por “motivos familiares”, informó la FCF.

Guardando respeto a la situación que podría estar viviendo el jugador, no es ahondó más, sin embargo, videos e imágenes del lateral se hicieron virales en redes sociales.

El lateral colombiano dejó al equipo Tricolor para hacer presencia en las honras fúnebres de un amigo suyo que había fallecido recientemente.

Daniel Muños y Sebastián Ríos, su entrañable amigo que murió por causas naturales.
Daniel Muñoz y Sebastián Ríos, su entrañable amigo que murió por causas naturales. | Foto: Suministrado a Semana

SEMANA consultó con fuentes en Medellín y conoció que se trataba de un joven conocido como Sebastián Ríos, uno de los mejores amigos de Muñoz, con quien se conoció en el barrio Niquía de Bello.

Daniel, a pesar de ser un jugador reconocido a nivel mundial, y estar sonando para los mejores clubes del Europa, no pierde su cercanía con sus amistades y lugares que lo vieron crecer.

Contexto: En Barcelona ya hablan de Daniel Muñoz: le salen tres ‘líos’ al fichaje por descifrar en 2026

En Colombia dicho gesto de acompañar a su ‘parcero’ fue aplaudido, además de reconocido por medios de comunicación y el público en general.

James Rodríguez encabezó dedicatoria a Muñoz

Aunque el número 2 de la Tricolor no pudiera estar para enfrentarse a Australia, la selección siguió con su calendario en pie y ganó en la noche del martes por 3-0.

La primera anotación fue marcada por el capitán, James Rodríguez, desde el punto penal. Este en medio de la euforia de su celebración, se lo dedicó a Muñoz.

Pidiendo a la utilería que le prestaran una camiseta con el nombre y número de Daniel, el 10 la tomó para mostrarla como gesto de acompañamiento de todo Colombia a Muñoz en ese difícil momento.

Fue una imagen que se reprodujo en medios locales e internacionales, donde también estuvieron Juan Camilo Portilla, Santiago Arias y Luis Díaz aplaudiendo en dicho instante.

Goleada para cerrar el 2025

Con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, Colombia goleó 3-0 a Australia este martes en partido amistoso, el último duelo antes de un 2026 en el que disputará el Mundial de Norteamérica.

Con los tantos en los minutos 76 y 88 de los referentes cafeteros, los únicos inamovibles en la titular del entrenador Néstor Lorenzo, la selección colombiana selló ante los Socceroos en Nueva York un año de altibajos.

Luis Díaz celebra el segundo gol de Colombia ante Australia.
Luis Díaz celebra el segundo gol de Colombia ante Australia. | Foto: Getty Images

Lerma cerró la goleada en el 90+2.

Cuestionados por largos periodos por no mostrar un rendimiento sobresaliente, los cafeteros consiguieron su clasificación al Mundial tras quedar ausentes en la edición de 2022, al terminar terceros de la clasificatoria sudamericana, detrás de Argentina y Ecuador.

Ahora el DT argentino última detalles de la plantilla que llevará al torneo que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Contexto: Puesto del ranking FIFA de Colombia y bombo para el sorteo del Mundial 2026, tras ganar a Nueva Zelanda y Australia

El de este martes fue el noveno encuentro sin perder al hilo, incluido el del fin de semana pasado con victoria 2-1 ante Nueva Zelanda.

Colombia conocerá el 5 de diciembre sus rivales en el sorteo del Mundial, que arranca en junio.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No es como lo pintan”: colombiana cuenta la realidad de trabajar en España y sorprende a muchos

2. Así fue la violencia física a la que habría sido sometida Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río

3. ¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

4. Mamdani vs. el Jardín de la Calle Elizabeth: la batalla que divide a Nueva York entre concreto y comunidad

5. Disidentes de Farc salieron con megáfono a anunciar ataque en Cauca; Policía hizo angustiante llamado en audio: “Nos van a matar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezDaniel muñozSelección ColombiaGestos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.