Daniel Muñoz no hizo parte de la última victoria de la Selección Colombia en 2025, luego de conocerse en días pasados que dejaba la concentración por “motivos familiares”, informó la FCF.

Guardando respeto a la situación que podría estar viviendo el jugador, no es ahondó más, sin embargo, videos e imágenes del lateral se hicieron virales en redes sociales.

El lateral colombiano dejó al equipo Tricolor para hacer presencia en las honras fúnebres de un amigo suyo que había fallecido recientemente.

SEMANA consultó con fuentes en Medellín y conoció que se trataba de un joven conocido como Sebastián Ríos, uno de los mejores amigos de Muñoz, con quien se conoció en el barrio Niquía de Bello.

Daniel, a pesar de ser un jugador reconocido a nivel mundial, y estar sonando para los mejores clubes del Europa, no pierde su cercanía con sus amistades y lugares que lo vieron crecer.

En Colombia dicho gesto de acompañar a su ‘parcero’ fue aplaudido, además de reconocido por medios de comunicación y el público en general.

James Rodríguez encabezó dedicatoria a Muñoz

Aunque el número 2 de la Tricolor no pudiera estar para enfrentarse a Australia, la selección siguió con su calendario en pie y ganó en la noche del martes por 3-0.

La primera anotación fue marcada por el capitán, James Rodríguez, desde el punto penal. Este en medio de la euforia de su celebración, se lo dedicó a Muñoz.

Pidiendo a la utilería que le prestaran una camiseta con el nombre y número de Daniel, el 10 la tomó para mostrarla como gesto de acompañamiento de todo Colombia a Muñoz en ese difícil momento.

Fue una imagen que se reprodujo en medios locales e internacionales, donde también estuvieron Juan Camilo Portilla, Santiago Arias y Luis Díaz aplaudiendo en dicho instante.

Goleada para cerrar el 2025

Con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, Colombia goleó 3-0 a Australia este martes en partido amistoso, el último duelo antes de un 2026 en el que disputará el Mundial de Norteamérica.

Con los tantos en los minutos 76 y 88 de los referentes cafeteros, los únicos inamovibles en la titular del entrenador Néstor Lorenzo, la selección colombiana selló ante los Socceroos en Nueva York un año de altibajos.

Lerma cerró la goleada en el 90+2.

Cuestionados por largos periodos por no mostrar un rendimiento sobresaliente, los cafeteros consiguieron su clasificación al Mundial tras quedar ausentes en la edición de 2022, al terminar terceros de la clasificatoria sudamericana, detrás de Argentina y Ecuador.

Ahora el DT argentino última detalles de la plantilla que llevará al torneo que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

El de este martes fue el noveno encuentro sin perder al hilo, incluido el del fin de semana pasado con victoria 2-1 ante Nueva Zelanda.

Colombia conocerá el 5 de diciembre sus rivales en el sorteo del Mundial, que arranca en junio.