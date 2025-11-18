La historia del amigo por el que Daniel Muñoz salió de la convocatoria de la Selección Colombia

El domingo, 16 de noviembre, la Selección Colombia recibió una noticia de última hora que tomó por sorpresa al país: Daniel Muñoz, el flamante lateral derecha, que está en la mira de grandes de Europa como el Barcelona, abandonaba la concentración previo al juego con Australia.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”, escribió la Federación Colombiana de Fútbol en su web oficial.

Su salida había despertado comentarios en redes sociales, más si se tiene en cuenta que el futbolista paisa no tuvo minutos ante Nueva Zelanda, el 15 de noviembre. En ese partido amistoso la Selección Colombia ganó por 2-1.

Ahora bien, este martes se conoció la verdadera razón por la que Muñoz dejó la convocatoria de la Selección, cerrando su exitoso ciclo este 2025 con la tricolor, en el que logró la clasificación al Mundial de 2026.

Daniel Muñoz llegaría con buenas noticias a la concentración de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

El futbolista apareció cargando en sus hombros junto a otras personas un ataúd. SEMANA consultó con fuentes en Medellín y conoció que se trató del sepelio de un joven conocido como Sebastián Ríos, uno de los mejores amigos de Muñoz, con quien se conoció en el barrio Niquía de Bello.

Aunque algunos rumores de barrio indicaron que Sebastián murió de manera repentina por una infección con una bacteria, desde sus seres queridos hicieron saber que el joven sufrió una pancreatitis que terminó de manera temprana con su vida.

El hecho golpeó tanto a Muñoz que decidió abandonar la convocatoria de la Selección, con autorización del cuerpo técnico, para darle el último adiós a su amigo.

Mientras pasa este doloroso momento en Bello, el nombre de Muñoz ha tomado fuerza entre quienes lo visten con la camiseta del Barcelona.