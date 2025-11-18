Suscribirse

Antioquia

La historia del amigo por el que Daniel Muñoz salió de la convocatoria de la Selección Colombia

El deceso del joven, uno de los más entrañables amigos del futbolista que está en la mira del Barcelona, se dio de manera repentina.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 11:42 p. m.
Daniel Muños y Sebastián Ríos, su entrañable amigo que murió por causas naturales.
Daniel Muños y Sebastián Ríos, su entrañable amigo que murió por causas naturales. | Foto: Suministrado a Semana

El domingo, 16 de noviembre, la Selección Colombia recibió una noticia de última hora que tomó por sorpresa al país: Daniel Muñoz, el flamante lateral derecha, que está en la mira de grandes de Europa como el Barcelona, abandonaba la concentración previo al juego con Australia.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”, escribió la Federación Colombiana de Fútbol en su web oficial.

Su salida había despertado comentarios en redes sociales, más si se tiene en cuenta que el futbolista paisa no tuvo minutos ante Nueva Zelanda, el 15 de noviembre. En ese partido amistoso la Selección Colombia ganó por 2-1.

Ahora bien, este martes se conoció la verdadera razón por la que Muñoz dejó la convocatoria de la Selección, cerrando su exitoso ciclo este 2025 con la tricolor, en el que logró la clasificación al Mundial de 2026.

Daniel Muñoz llegaría con buenas noticias a la concentración de la Selección Colombia.
Daniel Muñoz llegaría con buenas noticias a la concentración de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

El futbolista apareció cargando en sus hombros junto a otras personas un ataúd. SEMANA consultó con fuentes en Medellín y conoció que se trató del sepelio de un joven conocido como Sebastián Ríos, uno de los mejores amigos de Muñoz, con quien se conoció en el barrio Niquía de Bello.

Aunque algunos rumores de barrio indicaron que Sebastián murió de manera repentina por una infección con una bacteria, desde sus seres queridos hicieron saber que el joven sufrió una pancreatitis que terminó de manera temprana con su vida.

El hecho golpeó tanto a Muñoz que decidió abandonar la convocatoria de la Selección, con autorización del cuerpo técnico, para darle el último adiós a su amigo.

Mientras pasa este doloroso momento en Bello, el nombre de Muñoz ha tomado fuerza entre quienes lo visten con la camiseta del Barcelona.

Contexto: En Barcelona ya hablan de Daniel Muñoz: le salen tres ‘líos’ al fichaje por descifrar en 2026

Entre ellos, el medio Mundo Deportivo, que lo pone al lado de nombres como los de João Cancelo, Alejandro Grimaldo y Denzel Dumfries entre los candidatos para ser blaugrana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el hombre capturado por el presunto asesinato de Harold Aroca en Bogotá. “Debe pagar la máxima pena”

2. La millonada que habría gastado el presidente Petro en su último viaje a Nueva York y que fue denunciada por María Fernanda Cabal

3. Gobernación de Cundinamarca bajo la lupa; es demandada por aplicar descuentos en matrículas vehiculares

4. Papa León XIV anuncia que visitaría cuatro países latinoamericanos el próximo año. ¿Está Colombia incluido?

5. Versiones encontradas sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel muñozSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.