Al rumor que surgió el pasado 18 de noviembre, donde colocaban a James Rodríguez como posible refuerzo de Millonarios, le surgió una segunda parte. Ya hay varios periodistas deportivos, cercanos al elenco azul, que han desmentido el fichaje. Pero habría un detalle clave para que se pudiera llevar a cabo.

Nuevamente fue el periodista Melquisedec Torres quien entregó detalles al respecto. Lo hizo por medio de su cuenta de X en la tarde de este miércoles 19 de noviembre. No solo contó cómo se podría dar la transferencia, sino la competencia que el elenco embajador tendría en la carrera por James.

Revelan el detalle clave para que se dé la llegada de James Rodríguez a Millonarios

James Rodríguez, a sus 34 años, sigue teniendo un coste alto en el mercado en cuanto a salario y similares; o al menos para equipos del FPC. Antes de llegar a Club León, Junior intentó ficharlo pero no alcanzó los números del elenco mexicano.

Eso sería el problema para Millonarios, tal como afirma Melquisedec. ¿La solución? Un patrocinio que coloque sobre la mesa un buen dinero y así seducir al jugador. Pasó con Falcao en 2024, aunque todo apunta a que James tendría un coste más alto.

“Actualización James - Millonarios: el tema, como en cualquier otra transacción, es de dinero. La suma que se planteó ayer es muy alta para el mercado nacional, bastante más que la de Falcao. A menos que aparezca un patrocinador grande, es casi inviable que se concrete”, reveló Melquisedec.

Para que se dé la llegada de James Rodríguez a Millonarios tendría que haber un gran patrocinador en el medio. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeño: Escudo oficial Millonarios.

¿Cuáles equipos quieren a James Rodríguez?

El periodista referenciado añadió que hay otros equipos que quieren al cafetero. Además de la ya conocida MLS, aparecería en el radar “Valencia, España”, como posible destino para el volante de la Selección Colombia.

Actualización James - Millonarios: el tema, como en cualquier otra transacción, es de dinero.



La suma que se planteó ayer es muy alta para el mercado nacional, bastante más que la de Falcao. A menos que aparezca un patrocinador grande, es casi inviable que se concrete.… — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 19, 2025

James tiene contrato con Club León hasta diciembre de este 2025 y ya es oficial que no seguirá allí para 2026. La urgencia por encontrar equipo aparece ya que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es el gran objetivo para el experimentado futbolista con pasado en equipos como Real Madrid y Bayern Múnich.

Oficial: James Rodríguez no sigue en Club León. | Foto: Getty Images

Que a James le seduzca quedarse en Norteamérica tiene bastante sentido, pues allí será la cita orbital y le ayudaría adaptarse durante seis meses a las canchas, las ciudades, los estadios y demás.