Algún día James Rodríguez llegó a valer hasta 80 millones de euros. Hoy, no alcanza su pase a cotizarse ni en 5, tras su salida de Club León.

Quien permanece por estos días en la Selección Colombia que prepara los últimos dos amistosos de 2025, tiene también en su cabeza en qué será de su futuro.

James Rodríguez durante práctica con la Selección Colombia en Estados Unidos | Foto: Captura a video de la FCF

En México estuvo a lo largo del último tiempo, pero no cumplió las expectativas de la directiva, que decidió no renovar su contrato.

Desde ya se supo que será agente libre a principios de 2026, lo que lo obliga a encontrar club para no perder la forma de cara a la próxima Copa del Mundo.

Orlando City sería el destino

Por reportes que se han conocido en las últimas horas, un club de la MLS estaría muy interesado en contar con el 10 de Colombia.

Se trataría del Orlando City, donde también está el colombiano con paso por selección, Luis Fernando Muriel.

Quien dio parte de la información fue el periodista, Sebastián Heredia, de la FM, el cual reveló lo que se habría dicho en la interna de la concentración que se lleva a cabo en Fort Lauderdale.

“No entrenó gran parte del equipo por un rodaje con una marca patrocinadora”, relató sobre dónde se habría dado la charla en la que James fue protagonista.

Y adicionalmente, fue que reveló lo que sería el futuro del colombiano: “Dijo que va a jugar en la MLS, y cree que vivirá en La Florida”.

Así las cosas, todos los caminos apuntan a que el onceno por el que firmará es el Orlando City, rival directo de Inter Miami en esa parte de los Estados Unidos.

Valor del negocio para James

Actualmente, y según los datos de alojados en la página web de Transfermarkt, el colombiano tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de euros.

Esa sería la cifra que deberían poner sobre la mesa los de La Florida para hacerse con el capitán de la Selección Colombia.

A eso se le podrían sumar algunas variables, pero la cifra rondaría el valor mencionado, que demuestra la disminución total del pase del cucuteño.

En Selección esperan atentos

Para Néstor Lorenzo es de vital importancia que su capitán siga manteniendo el ritmo de competencia de cara al Mundial 2026.

Esa es la prioridad que dio a conocer durante las últimas horas y en medio de la concentración que llevan a cabo para los próximos dos amistosos, el técnico expresó: “El presente (de James) no es incierto, es bueno. El futuro, sí (es incierto)“.

Néstor Lorenzo habla con James Rodríguez en un amistoso contra México. | Foto: Getty Images

Poniéndole presión para que consiga con prontitud un equipo, el argentino sentenció: “Queremos que compita, como vino haciéndolo, nada más”.