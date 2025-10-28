James Rodríguez se queda sin equipo: filtran decisión final en Club León

No habrá renovación para James Rodríguez en Club León. Según lo dado a conocer por el periodista, César Luis Merlo, el 10 dejará el cuadro mexicano al término del 2025.

A través del portal, Digital AM, el comunicador argentino sentenció: “James Rodríguez no seguirá con León; directiva ha decidido no renovarlo”.

James Rodríguez venía en un muy mal momento con Club León. | Foto: Getty Images

“El colombiano James Rodríguez dejará al club al finalizar el Apertura 2025; la directiva decidió no renovar su contrato”, extendió Merlo.

Si bien aún está en juego la Liga MX para los de Guanajuato, la directiva ya tendría decidido a la interna que no tendrán más en sus filas a James.

“Quien llegó en enero como una de las contrataciones más mediáticas en la historia del futbol mexicano, concluirá su etapa con la Fiera tras los dos partidos restantes del torneo”, es como explica Merlo que se dará el fin de James en León

Además de eso, también mencionó los juegos que le restan: “la visita al América por la jornada 16 y el cierre en casa ante Puebla, el sábado 8 de noviembre en el Nou Camp”.

Quiere decir que ante los aficionados del conjunto verde, el colombiano podrá disputar sus últimos minutos y agradecer por el cariño dado en este tiempo juntos.

Renovación se fue al piso

Por la relevancia que tenía el cucuteño a la interna del cuadro manito, se pensaba que la renovación del contrato estaba en los planes de León.

Aunque parece haber tenido conversaciones el jugador y los dirigentes, no se llegó a un acuerdo que beneficiase al 10.

James Rodríguez no seguirá ligado al Club León de México. | Foto: Captura a la cuenta de X de Club León

“Se especuló sobre el futuro de las negociaciones para una posible renovación, pero este medio sabe que la decisión tomada por la dirigencia es cortar cualquier posibilidad de alargar el vínculo con James“, suman en el citado medio.

A su vez, Merlo también le mencionó a James que su etapa fue poco fructífera en cuanto a consagraciones se refiere: “Se despide sin títulos y con la sensación de una historia que prometía mucho más”.

“Su último partido con la Fiera será ante Puebla, en lo que marcará el cierre de una etapa breve, intensa y llena de contrastes”, acaba la nota.

Futuro incierto a meses del Mundial 2026

Colombia tiene la ilusión de hacer una Copa del Mundo destacada, luego de no haber ido a la de hace cuatro años en Qatar.

Con Luis Díaz y James Rodríguez a la cabeza, la idea es que el combinado patrio pueda igualar, o mejorar, los cuartos de final que alcanzó en Brasil 2014.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia | Foto: David Nieto/Eurasia Sport Images

Si bien se cree que está el material humano, la noticia de James y no tener un equipo para prepararse preocupa al país a meses de la cita orbital.

Seguro que después de saberse que no seguirá en León, los pretendientes no le falten a Rodríguez, pero el nivel del club al que vaya a llegar es lo que alarma.