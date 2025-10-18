Señalan a James Rodríguez en México: periodista ventila lo que estaría pasando en el camerino

James Rodríguez regresó a Club León y se encontró con una realidad totalmente distinta a la que vive en la Selección Colombia.

El conjunto esmeralda no despega tras cinco partidos consecutivos sin ganar, lo que enciende las alarmas de una posible eliminación prematura en la fase regular.

Nacho Ambriz llegó a reemplazar a Eduardo Berizzo, pero todavía no se ve un cambio en la dinámica del equipo.

En contraste a eso, los hinchas de León vieron como James Rodríguez brilló en la goleada contra la selección mexicana y piden que demuestre lo mismo en las fechas que quedan de la Liga MX.

James Rodríguez sufrió molestias tras el doblete de juegos de octubre con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Algunas críticas son mucho más directas, como la del periodista mexicano Paco Vela.

En sus canal de YouTube, contó detalles sobre la situación de James dentro del camerino y su presunta apacidad con el cariño que le da la hinchada en cada partido.

“Ese estandarte que la gente le pone a James Rodríguez, es el mismo que él desprecia. Él no quiere ser el líder de este equipo, él no quiere ser referente de León”, apuntó.

Según Paco Vela, esas actitudes que tiene en el camerino se han visto también frente las cámaras. “Termina el primer tiempo y no se reúne con sus compañeros, se va. Termina el partido, se lleva la abucheada el equipo y él no se queda. No quiere ser el referente”, insistió.

“Él se sirve de León para estar bien con la Selección Colombia. Es un patrón que ha venido repitiendo. Es evidente que la gente lo ve, se emociona, ven como le pega a la pelota... pero no está comprometido”, agregó.

Recordó los pasos fallidos que ha tenido James recientemente por clubes como São Paulo, Rayo Vallecano y Olympiacos, entre otros.

“Estrella colombiana”

Esa misma crítica la trasladó a redes sociales, haciendo énfasis en el despliegue físico que tiene James Rodríguez cuando se pone la camiseta de León.

Paco Vela sacó al baile un video en el que Luis Enrique, técnico del PSG, le pide a Kylian Mbappé que sea líder en materia defensiva y le de ejemplo a los demás compañeros.

“Que bien vendría una charla de estas en el vestidor del León para motivar a la estrella colombiana”, lanzó. “Acá le tienen que suplicar que al menos estorbe”.

Este periodista mexicano ha sido uno de los principales detractores de James Rodríguez en su paso por León e incluso da por hecho que no se quedará el próximo año, a pesar que el colombiano ha abierto sus puertas a negociar.