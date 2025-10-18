Suscribirse

Deportes

Señalan a James Rodríguez en México: periodista ventila lo que estaría pasando en el camerino

Aseguró que el colombiano “desprecia” el estandarte en el que lo ha puesto la hinchada de Club León.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 5:17 p. m.
LEON, MEXICO - OCTOBER 4: James Rodriguez of Leon celebrates after scoring the team's first goal during the 12th round match between Leon and Toluca as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Leon Stadium on October 4, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images)
James Rodríguez, volante de Club León | Foto: Getty Images

James Rodríguez regresó a Club León y se encontró con una realidad totalmente distinta a la que vive en la Selección Colombia.

El conjunto esmeralda no despega tras cinco partidos consecutivos sin ganar, lo que enciende las alarmas de una posible eliminación prematura en la fase regular.

Nacho Ambriz llegó a reemplazar a Eduardo Berizzo, pero todavía no se ve un cambio en la dinámica del equipo.

En contraste a eso, los hinchas de León vieron como James Rodríguez brilló en la goleada contra la selección mexicana y piden que demuestre lo mismo en las fechas que quedan de la Liga MX.

James Rodríguez sufrió molestias tras el doblete de juegos de octubre con la Selección Colombia.
James Rodríguez sufrió molestias tras el doblete de juegos de octubre con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Algunas críticas son mucho más directas, como la del periodista mexicano Paco Vela.

En sus canal de YouTube, contó detalles sobre la situación de James dentro del camerino y su presunta apacidad con el cariño que le da la hinchada en cada partido.

“Ese estandarte que la gente le pone a James Rodríguez, es el mismo que él desprecia. Él no quiere ser el líder de este equipo, él no quiere ser referente de León”, apuntó.

Contexto: Desdicha para James Rodríguez tras estar con Colombia: su DT en León filtró qué le pasa

Según Paco Vela, esas actitudes que tiene en el camerino se han visto también frente las cámaras. “Termina el primer tiempo y no se reúne con sus compañeros, se va. Termina el partido, se lleva la abucheada el equipo y él no se queda. No quiere ser el referente”, insistió.

“Él se sirve de León para estar bien con la Selección Colombia. Es un patrón que ha venido repitiendo. Es evidente que la gente lo ve, se emociona, ven como le pega a la pelota... pero no está comprometido”, agregó.

Recordó los pasos fallidos que ha tenido James recientemente por clubes como São Paulo, Rayo Vallecano y Olympiacos, entre otros.

T9 / Cap 25 / James Brilla con Colombia ¿Lo hará con en el León?

“Estrella colombiana”

Esa misma crítica la trasladó a redes sociales, haciendo énfasis en el despliegue físico que tiene James Rodríguez cuando se pone la camiseta de León.

Paco Vela sacó al baile un video en el que Luis Enrique, técnico del PSG, le pide a Kylian Mbappé que sea líder en materia defensiva y le de ejemplo a los demás compañeros.

Contexto: Salió el ranking FIFA de octubre: así quedó Colombia tras golear a México y empatar con Canadá

“Que bien vendría una charla de estas en el vestidor del León para motivar a la estrella colombiana”, lanzó. “Acá le tienen que suplicar que al menos estorbe”.

Este periodista mexicano ha sido uno de los principales detractores de James Rodríguez en su paso por León e incluso da por hecho que no se quedará el próximo año, a pesar que el colombiano ha abierto sus puertas a negociar.

En el último video recordó que James se gana 600.000 dólares por mes y que esa inversión, según él, no se ha visto reflejada en el rendimiento sobre el terreno de juego.

