Cuando se cree que James Rodríguez está lejos de las desgracias deportivas, aparece un nuevo reporte que echa al piso dicha teoría.

Durante las últimas horas por lo que dio a entender su entrenador en Club León, Ignacio Ambriz, el 10 regresó a la disciplina del onceno del que hace parte en Liga MX.

Su traslado entre Estados Unidos y México fue corto, lo que permitió hacerle una revisión médica apenas llegó. Justo allí, fue que se supo de un nuevo infortunio médico.

James Rodríguez, uno de los líderes en el plantel de la Selección Colombia de Mayores. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Según lo comento el estratega durante las últimas horas: “James Rodríguez venía con una pequeña molestia”.

Además de eso, precisó sobre la zona que tiene afectada el volante colombiano: “Se siente un poco cargado de los isquiotibiales”.

Aunque se pensó que se abría un nuevo capítulo de una lesión extensa para el capitán de León y Colombia, el técnico hizo un llamado a la calma.

”Es normal, nada de gravedad; con los fisios y con un buen regenerativo lo podemos tener para el sábado", apuntó de cara al próximo juego en el rentado local.

Ayudando a James para el Mundial 2026

Ambriz parece que será uno de los aliados de Néstor Lorenzo para que James llegue de la mejor forma a la próxima Copa del Mundo.

Desde su primera declaración como entrenador de la figura cafetera, el entrenador ha dado a entender que pretende ayudarle para que sea una gran despedida de los mundiales.

En búsqueda de esto, el jefe de Rodríguez en la fiera espera crear una idea de juego donde el colombiano se sienta sumamente cómodo.

“Cómo genero que él (James Rodríguez) juegue como en su Selección, eso ya me corresponde a mí, es ver temas como: ´Te sientes cómodo, jugarás acá más libre´, después, tengo que armar estrategias porque sabemos que él, en Selección tampoco es que baje a defender“, dijo Ambriz de las indicaciones que busca implantar en León.

Según lo manifestado por el estratega del cuadro de Guanajuato, las responsabilidades de James serían mínimas, pues este lo quiere es que esté lúcido para repartir juego a sus compañeros.

“James se va acomodando tras el robo del balón y te lanza, yo también tengo que armar una estrategia, decirle te vas acomodando para que cuando juegue contigo, tengamos esa conexión con Funes Mori, el ´Plátano´, con Ismael o Moreno, o las laterales que vienen de atrás, ese es mi trabajo”, fue el compromiso del DT.

¿Se despidió mal de Selección?

Versiones extraoficiales apuntaron a que James habría salido molesto del juego celebrado en New Jersey, luego del empate 0-0 con Canadá.

En rueda de prensa se le preguntó a Néstor Lorenzo por esto, y el argentino dejó en el aire una conclusión de este tema.

David Ospina y James Rodríguez, referentes de la Selección Colombia de Mayores rumbo al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

“No hablé con James. Él siempre quiere ganar, no sé si será por eso. Imagino que sí”, fue su declaración que no dejó satisfecha a la prensa.