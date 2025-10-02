James Rodríguez tuvo primer cara a cara con el nuevo técnico de León: se supo qué le dijo

Nacho Ambriz ya empezó a gestionar la plantilla de Club León. El nuevo técnico llegó pisando fuerte y tuvo una charla cara a cara con James Rodríguez, al que quiere convencer de quedarse para 2026.

La idea es convertir a James en eje futbolístico de León, algo que se estaba perdiendo en los últimos partidos bajo las órdenes de Eduardo Berizzo.

En México destacan que la principal característica de Ambriz es su cercanía con los jugadores y el manejo de grupo, estrategia que ya puso en marcha con James como ejemplo.

Lo primero que hizo al llegar fue sentarse con James y conocer sus sensaciones de lo que viene pasando en este segundo semestre.

James Rodríguez estrena jefe en la liga mexicana | Foto: Getty Images

James abrió su corazón

“Cuando ves al jugador cara a cara lo vas conociendo”, relató Ambriz sobre ese primer encuentro con el capitán de la Selección Colombia. “Eso me ayudó a sacar un diagnóstico para entender como estaba el grupo, como se sentían”.

Específicamente sobre la charla con James, apuntó: “Muchas veces no me preocupo por el futbolista. A mí me interesa más la persona”.

El colombiano le dijo: “Como todo profe, cuando las cosas no salen bien, siempre se siente uno mal, se siente incómodo. A mí me gusta ganar”.

“Tuvimos una charla larga, pero con muchos aspectos humanos. Él tiene mucha ilusión”, señaló.

James incluso le habló de su deseo de llegar en buenas condiciones para el Mundial 2026. “Yo le comentaba que me gustaría que pensara en eso, pero que también hay una preparación para llegar en buen nivel a un Mundial”, señaló Ambriz.

“Fue una plática muy buena, me quedaron muy buenas sensaciones. Yo en ese aspecto no me espanto, he tenido gente como Ronaldinho, Kun Agüero, Forlán... He estado muy cerca de todos esos jugadores, para mí es más importante el ser humano”, apuntó.

Nacho Ambriz contó que le mostró a James algunas imágenes de sus equipos pasados y la idea de juego en la que pretende sacar a Club León del mal momento deportivo. “Mi forma de jugar es que el jugador venga a divertirse, que sienta alegría por jugar el fútbol. En el barrio se jugaba con mucha alegría”, completó.

El Rol de James

Ignacio Ambriz comentó sobre el rol que tendrá el colombiano James Rodríguez, quien le restan 6 encuentros con el Club León. Donde prioriza lo personal en el trato al jugador. pic.twitter.com/rZD5rqQN4t — Erick Contreras (@EICONTRE) October 2, 2025

James en duda vs. Toluca

En el fútbol se suele decir que ‘escoba nueva barre bien’ y eso ha generado gran expectativa en la hinchada del conjunto esmeralda, mucho más al tratarse de un técnico que ya supo sacarlos campeones en el año 2020.

Nacho Ambriz debutará este sábado enfrentando a Toluca, líder y vigente campeón, en condición de local. Dicho compromiso está programado para empezar a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

La presencia de James Rodríguez está en duda porque terminó con molestias del partido pasado, sin embargo, esperarán hasta último momento para confirmarlo o descartarlo.

El volante cucuteño ha entrenado con el resto del grupo en el transcurso de la semana, pues no se quería perder nada de su nuevo DT y esta era que inicia en plena mitad del campeonato mexicano.