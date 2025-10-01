Suscribirse

Le ponen fecha de salida a James Rodríguez en Club León: siguiente destino sería poderosa liga

Develan más detalles sobre el futuro de James Rodríguez. Esta vez es la prensa mexicana la que toma la palabra.

Redacción Deportes
1 de octubre de 2025, 11:24 p. m.
¿Cuál será el próximo destino de James Rodríguez? Desde México dan pistas.
¿Cuál será el próximo destino de James Rodríguez? Desde México dan pistas. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeños: Logos oficiales de la MLS (Estados Unidos), Saudi Pro League (Arabia Saudí) y Brasileiraro Serie A (Brasil).

Desde México apuntan a que James Rodríguez no continuará en Club León para 2026. De hecho, la prensa de ese país le puso fecha a la salida del cafetero, instante en el que el jugador podría llegar a otra poderosa liga mundial.

Uno de los que se refirió al tema fue el periodista Paco Vela, quien ha seguido de cerca todo el proceso de James Rodríguez en el cuadro esmeralda, desde antes de su llegada hasta la actualidad del futbolista.

Según Vela, a Ignacio Ambriz, recién anunciado técnico de Club León tras la salida de Eduardo Berizzo, le quedan seis partidos para explotar a James Rodríguez y sacar el máximo provecho del capitán de la Selección Colombia “antes de que se vaya”.

Tal como menciona el comunicador, a León le quedan seis partidos en la fase regular de la Liga MX y allí esperan sacarle el mayor provecho a James. Ya si entran a play-in o playoffs serán más juegos.

El último partido de Club León en la fase regular será el 8 de noviembre ante Puebla. Si no clasifica, podría ser el último partido de James, y su fecha de salida hasta que culmine el contrato.

Esto encaja con una versión que dieron desde Récord, medio mexicano, donde lanzaron en las últimas horas: “Me cuentan que el entrenador no pedirá que extiendan el contrato y como el internacional tampoco ha mostrado mucho interés, es casi un hecho que acaba el torneo y se marcha de la Tierra donde la vida no vale nada. Dicho está”.

Parece cada vez más inminente que James Rodríguez no renovará con Club León. Su contrato va hasta diciembre de 2025, y el gran objetivo del colombiano sería estar en forma para el arranque del Mundial 2026.

James Rodríguez en el juego de Juárez vs. León por Liga MX
Marcan diciembre de 2025 como la posible salida de James Rodríguez de Club León. | Foto: Getty Images

¿MLS sería el próximo destino de James Rodríguez?

A James lo vienen vinculando con otros equipos de México, como Monterrey, y hasta clubes de España. No obstante, todo se trata de rumores, hasta ahora, y no hay nada concreto respecto al futuro del goleador en Brasil 2014.

Pero en la mañana de este miércoles, 1 de octubre, El Vbar Caracol sacó a la luz que James tendría en sus planes jugar en la MLS para 2026. Esto encajaría con que Estados Unidos es una de las sedes de United 2026, al igual que México y Canadá.

No sería una locura, pues cabe recordar que para septiembre de 2021, James pasó de Everton a Al-Rayyan para prepararse de cara a la cita orbital del 2022, misma que se jugó en ese país (Catar). Sin embargo, Colombia no clasificó a dicho mundial.

Ya con el tiquete listo para United 2026, y siendo el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez sabe que debe tener ritmo de juego para poder brillar con el combinado cafetero. De hecho, fue la gran figura de la Tricolor en la Copa América 2024.

Contexto: Tenso cara a cara de James Rodríguez con rival en otra caída de León: video los delató
Colombia Bolivia
El Mundial 2026 con Colombia: gran objetivo de James Rodríguez. | Foto: AP

Se vienen semanas clave en cuanto al tema, y a que James pueda encontrar un lugar en donde desarrollar su fútbol.

