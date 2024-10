“Como un hijo de pu...”: recado de Luis Enrique a Mbappé se hace viral y le da la vuelta al mundo

Lo que intentaba Luis Enrique era que su estrella entendiera, que más allá de su poderío goleador debía involucrarse en otra fase del juego: “Eres un fenómeno, top mundial, pero no me vale eso. Cuando no puedas, ayudas a todo lo defensivo”.

‘Borrado’ en la Selección de Francia

“He hablado con Kylian. Tiene un problema muscular que no es grave, pero no estoy aquí para correr riesgos, por eso no está en la lista”, aseguró Deschamps en rueda de prensa, donde apuntó que no tiene “la menor duda de su implicación” con Francia.