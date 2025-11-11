Suscribirse

Dan adelanto del futuro de James Rodríguez: Fabrizio Romano confirmó lo que pasará con el 10 en 2026

En las últimas horas, el reconocido periodista dio un avance de lo que le espera al volante tras salir de Club León.

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2025, 4:31 p. m.
James Rodríguez durante práctica con la Selección Colombia en Estados Unidos
James Rodríguez durante práctica con la Selección Colombia en Estados Unidos | Foto: Captura a video de la FCF

Hace unas horas nada más que James Rodríguez llegó a la concentración de la Selección Colombia en los Estados Unidos.

El 10 se presentó luego de lo que fue el último partido oficial con Club León, pues desde hace semanas se supo que la directiva decidió no renovarle en contrato que termina en 2025.

Ahora empieza nuevamente una novela alrededor del cucuteño para saber en qué escuadra seguirá su carrera a meses del Mundial 2026.

James Rodríguez acabaría su contrato y se iría de Club León a finales del 2025.
James Rodríguez acabará su contrato y se irá de Club León a finales del 2025. | Foto: Getty Images

Muchos rumores se han escuchado, pero nada concreto hasta este martes, 11 de noviembre.

Un periodista de renombre, como lo es Fabrizio Romano, quien cuenta con alta credibilidad en Europa, hizo mención del futuro del colombiano en las últimas horas.

A través de su cuenta de X, el comunicador adelantó: “James Rodríguez dejará León y estará disponible como agente libre nuevamente para 2026″.

Ante la terminación de su contrato con la fiera, se hace inminente que él y su círculo estén “listos para un nuevo capítulo tras jugar en México… antes del Mundial con Colombia”.

Esto lo que da a entender es que antes de la Copa Mundo de mitad del año entrante ya se verá a James jugando con otra escuadra del mundo.

En México se ha dicho que podrían existir chances, así como también en Estados Unidos y Brasil. Colombia lo apetece, pero los costos de una transacción y sueldo lo harían imposible.

Contexto: James Rodríguez: sacan a la luz el listado de razones que tuvo Club León para no renovarlo

Néstor Lorenzo le mete presión

El futuro de James Rodríguez es un tema al que también Néstor Lorenzo le pone el ojo. Se trata de uno de sus jugadores más importantes en el andamiaje de la Tricolor.

Para el entrenador es prioritario que el 10 llegue con ritmo de competencia alto a la próxima cita orbital de Estados Unidos, Canadá y México.

Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México.
Néstor Lorenzo espera que James Rodríguez encuentre equipo pronto de cara al Mundial 2026. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Recientemente, y en medio de la concentración que llevan a cabo para los próximos dos amistosos, en técnico expresó: “El presente (de James) no es incierto, es bueno. El futuro, sí (es incierto)“.

Poniéndole presión para que consiga con prontitud un equipo, el argentino sentenció: “Queremos que compita, como vino haciéndolo, nada más”.

“Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a haber muchos clubes interesados en él. Esperemos a ver a dónde va”, sumó sin dar pistas de un posible destino.

Contexto: A James Rodríguez le delatan decisión que tomó para el Mundial 2026: “me dijo que sí”

“Vamos a ganar todo”

Una vara muy alta se está poniendo alrededor de la Selección Colombia en los últimos meses y tras clasificar al próximo Mundial.

Para algunos es posible pensar en la consagración en dicho certamen. Uno que es fiel creyente de eso es James, quien aseveró en su llegada a la concentración: “Con este es lo que vamos a ganar todo… ya lo dijimos”.

Los encargados de las comunicaciones de la FCF lo recibieron con un balón Trionda, modelo que se usará en el Mundial y este se ilusionó al verlo.

“¿Este balón es pa’ mí? Se lo voy a dar a mi hijo”, se le escucha decir en el video de llegada a Fort Lauderdale.

