Dan adelanto del futuro de James Rodríguez: Fabrizio Romano confirmó lo que pasará con el 10 en 2026
En las últimas horas, el reconocido periodista dio un avance de lo que le espera al volante tras salir de Club León.
Hace unas horas nada más que James Rodríguez llegó a la concentración de la Selección Colombia en los Estados Unidos.
El 10 se presentó luego de lo que fue el último partido oficial con Club León, pues desde hace semanas se supo que la directiva decidió no renovarle en contrato que termina en 2025.
Ahora empieza nuevamente una novela alrededor del cucuteño para saber en qué escuadra seguirá su carrera a meses del Mundial 2026.
Muchos rumores se han escuchado, pero nada concreto hasta este martes, 11 de noviembre.
Un periodista de renombre, como lo es Fabrizio Romano, quien cuenta con alta credibilidad en Europa, hizo mención del futuro del colombiano en las últimas horas.
A través de su cuenta de X, el comunicador adelantó: “James Rodríguez dejará León y estará disponible como agente libre nuevamente para 2026″.
🚨🇨🇴 James Rodriguez will leave Leon and he's available as free agent again for 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025
Ready for new chapter after playing in Mexico… ahead of the World Cup with Colombia. pic.twitter.com/ANkq0FT8wV
Ante la terminación de su contrato con la fiera, se hace inminente que él y su círculo estén “listos para un nuevo capítulo tras jugar en México… antes del Mundial con Colombia”.
Esto lo que da a entender es que antes de la Copa Mundo de mitad del año entrante ya se verá a James jugando con otra escuadra del mundo.
En México se ha dicho que podrían existir chances, así como también en Estados Unidos y Brasil. Colombia lo apetece, pero los costos de una transacción y sueldo lo harían imposible.
Néstor Lorenzo le mete presión
El futuro de James Rodríguez es un tema al que también Néstor Lorenzo le pone el ojo. Se trata de uno de sus jugadores más importantes en el andamiaje de la Tricolor.
Para el entrenador es prioritario que el 10 llegue con ritmo de competencia alto a la próxima cita orbital de Estados Unidos, Canadá y México.
Recientemente, y en medio de la concentración que llevan a cabo para los próximos dos amistosos, en técnico expresó: “El presente (de James) no es incierto, es bueno. El futuro, sí (es incierto)“.
Poniéndole presión para que consiga con prontitud un equipo, el argentino sentenció: “Queremos que compita, como vino haciéndolo, nada más”.
“Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a haber muchos clubes interesados en él. Esperemos a ver a dónde va”, sumó sin dar pistas de un posible destino.
“Vamos a ganar todo”
Una vara muy alta se está poniendo alrededor de la Selección Colombia en los últimos meses y tras clasificar al próximo Mundial.
Para algunos es posible pensar en la consagración en dicho certamen. Uno que es fiel creyente de eso es James, quien aseveró en su llegada a la concentración: “Con este es lo que vamos a ganar todo… ya lo dijimos”.
🎥 𝙋𝙖𝙧𝙚𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙤, é𝙡 𝙮𝙖 𝙚𝙨𝙩á 𝙖𝙦𝙪í ... Su majestad, James Rodríguez. 👑🪄⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/CSzd7yem2B— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025
Los encargados de las comunicaciones de la FCF lo recibieron con un balón Trionda, modelo que se usará en el Mundial y este se ilusionó al verlo.
“¿Este balón es pa’ mí? Se lo voy a dar a mi hijo”, se le escucha decir en el video de llegada a Fort Lauderdale.