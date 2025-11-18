Deportes
Versiones encontradas sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: esto se sabe
Se hizo viral una información que vincula a James Rodríguez con Millonarios, pero rápidamente otras versiones salieron a aclarar la situación.
En horas de la tarde de este martes, 18 de noviembre de 2025, se hizo rápidamente viral una publicación en la red social X, donde dieron a conocer el presunto interés de Millonarios por contratar a James Rodríguez. El post, rápidamente, alcanzó las 50 mil visualizaciones.
“Atentos. En otros ámbitos, James Rodríguez para Millonarios me dicen fuentes muy serias desde Madrid. El negocio está a muy poco de cerrarse. Está en la puerta del horno“, contó el periodista Melquisedec Torres.
Atentos. En otros ámbitos, James Rodríguez para Millonarios me dicen fuentes muy serias desde Madrid.— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 18, 2025
El negocio está a muy poco de cerrarse. Está en la puerta del horno.
Hinchas de equipos del FPC, no solo de Millonarios, volcaron su atención al rumor. Comentaron y dejaron su opinión, pero instantes más tarde apareció otra versión que desmentiría todo.
“James Rodríguez no viene a Millonarios”
César Augusto Londoño es uno de los periodistas que más maneja de cerca la información de Millonarios. Apenas se instauró el rumor de James al albiazul, el mencionado comunicador usó su cuenta de X para aclarar que el negocio no va.
“James Rodríguez no viene a Millonarios. Las informaciones en ese sentido no son ciertas. El número 10 tiene su objetivo puesto en equipos diferentes a cualquier club colombiano“, sentenció Londoño.
James Rodríguez no viene a Millonarios. Las informaciones en ese sentido no son ciertas. El número 10 tiene su objetivo puesto en equipos diferentes a cualquier club colombiano.— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 18, 2025
Son versiones encontradas que apuntan a rumores y nada confirmado. Lo único que daría un veredicto sería algún pronunciamiento por parte del propio Millonarios, o James Rodríguez, y eso solo lo dirá el pasar de las semanas.
De hecho, este mismo martes, el albiazul contó que debido a la eliminación de Liga y Copa BetPlay, su plantel está de vacaciones desde el pasado fin de semana (sería el sábado 15 de noviembre). A finales de noviembre, arrancarán pretemporada.
Con respecto al futuro de James Rodríguez, la prensa mexicana cercana a Club León, equipo del cafetero donde tiene contrato hasta diciembre de 2025, afirma que el futuro del volante estaría en la MLS.
No hay nada oficial y, de hecho, a James lo vinculaban fuertemente con Orlando City de Estados Unidos. Sin embargo, ese rumor se fue cayendo con el pasar de las semanas, por lo que ahora el colombiano se centra en participar con La Tricolor.
Las versiones encontradas sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios se dan en la previa del partido de la Selección Colombia ante Australia. Este se desarrollará en Nueva York a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana) este mismo martes.
James no es el primer nombre de la Selección Colombia que suena para llegar a Millonarios de cara al 2026. También vincularon a Wilmar Barrios, que juega en el Zenit de San Petersburgo ruso, pero el volante le habría dicho que no al equipo 16 veces campeón del FPC.