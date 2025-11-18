Versiones encontradas sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: esto se sabe

En horas de la tarde de este martes, 18 de noviembre de 2025, se hizo rápidamente viral una publicación en la red social X, donde dieron a conocer el presunto interés de Millonarios por contratar a James Rodríguez. El post, rápidamente, alcanzó las 50 mil visualizaciones.

“Atentos. En otros ámbitos, James Rodríguez para Millonarios me dicen fuentes muy serias desde Madrid. El negocio está a muy poco de cerrarse. Está en la puerta del horno“, contó el periodista Melquisedec Torres.

Atentos. En otros ámbitos, James Rodríguez para Millonarios me dicen fuentes muy serias desde Madrid.

El negocio está a muy poco de cerrarse. Está en la puerta del horno. — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 18, 2025

Hinchas de equipos del FPC, no solo de Millonarios, volcaron su atención al rumor. Comentaron y dejaron su opinión, pero instantes más tarde apareció otra versión que desmentiría todo.

“James Rodríguez no viene a Millonarios”

César Augusto Londoño es uno de los periodistas que más maneja de cerca la información de Millonarios. Apenas se instauró el rumor de James al albiazul, el mencionado comunicador usó su cuenta de X para aclarar que el negocio no va.

“James Rodríguez no viene a Millonarios. Las informaciones en ese sentido no son ciertas. El número 10 tiene su objetivo puesto en equipos diferentes a cualquier club colombiano“, sentenció Londoño.

James Rodríguez no viene a Millonarios. Las informaciones en ese sentido no son ciertas. El número 10 tiene su objetivo puesto en equipos diferentes a cualquier club colombiano. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 18, 2025

Son versiones encontradas que apuntan a rumores y nada confirmado. Lo único que daría un veredicto sería algún pronunciamiento por parte del propio Millonarios, o James Rodríguez, y eso solo lo dirá el pasar de las semanas.

De hecho, este mismo martes, el albiazul contó que debido a la eliminación de Liga y Copa BetPlay, su plantel está de vacaciones desde el pasado fin de semana (sería el sábado 15 de noviembre). A finales de noviembre, arrancarán pretemporada.

Con respecto al futuro de James Rodríguez, la prensa mexicana cercana a Club León, equipo del cafetero donde tiene contrato hasta diciembre de 2025, afirma que el futuro del volante estaría en la MLS.

No hay nada oficial y, de hecho, a James lo vinculaban fuertemente con Orlando City de Estados Unidos. Sin embargo, ese rumor se fue cayendo con el pasar de las semanas, por lo que ahora el colombiano se centra en participar con La Tricolor.

Las versiones encontradas sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios se dan en la previa del partido de la Selección Colombia ante Australia. Este se desarrollará en Nueva York a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana) este mismo martes.

James Rodríguez con la Selección Colombia, en el amistoso ante Nueva Zelanda. | Foto: Getty Images