Agónica definición de equipo para James Rodríguez tras su salida confirmada hace un par de semanas desde Club León, de México.

El 10 se mantiene ligado a la Selección Colombia durante los últimos días, en busca de seguir con ritmo mientras elige dónde jugará en 2026.

En las últimas horas, se hizo mención de otro posible destino para el cucuteño en Estados Unidos. Se trataba del Toronto FC.

Si bien esto llegó a tener algo de relevancia en redes sociales, Tom Bogert, periodista relacionado con The Athletic, le quitó fuerza a esta supuesta oferta.

A través de su cuenta de X, el comunicador negó que el colombiano estuviera relacionado con algún club de MLS, así como en específico con el dicho recientemente.

“Tampoco hay absolutamente nada de cierto en los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Toronto FC”, sentenció.

James Rodríguez portando la cinta de capitán de Selección Colombia previo al Mundial 2026 | Foto: Getty Images via AFP

Esto deja a la deriva a un capitán Tricolor de quien no se ve claramente donde vaya a continuar su carrera a pocos meses del Mundial United 2026.

Para Néstor Lorenzo, que el volante encuentre club pronto es una prioridad, pues es su única condición para tenerlo en cuenta en la lista final.

En Selección Colombia lo blindan

Ante este incierto futuro de James Rodríguez, en la Tricolor quien más le hace sentir que es importante es justamente Lorenzo.

Durante unas declaraciones recientes dio cuenta de lo que vive el mencionado por estar a la deriva en el mercado de pases.

Néstor Lorenzo habló de la situación de James Rodríguez, que aún no tiene equipo para 2026. | Foto: Grande: Tomado de YouTube: Gol Caracol / Pequeña: Getty Images.

“Lo de James es un poco lo anímico y la ansiedad que pueda tener para conseguir club donde competir”, reveló sobre el sentir del 10.

Aunque esté desprotegido a nivel de club, no pasa de esta manera en selección. Allí es pieza fundamental para el argentino y, en general, para todo el grupo.

“Siempre que viene acá necesita jugar y se pone a disposición de todo el grupo, así que jugará los minutos que consideremos”, concluyó casi sentenciado que será titular este martes ante Australia.

No es un secreto ese trato privilegiado por parte del cuerpo técnico para el 10. Aun cuando no estaba en buen estado de forma, los llamados no dejaban de ser constantes.

Cero y van dos ‘no’ para James en MLS

Orlando City habría sido el primer club en bajarse de la posible negociación con James Rodríguez por su fichaje, según lo dio a conocer el experto en transferencias, Fabrizio Romano.

En un reporte reciente negó cualquier contacto entre las partes: “No hay conversaciones entre James Rodríguez y Orlando City a pesar de los informes. Sigue buscando club como agente libre”, publicó en X.

Luis Fernando Muriel, de Orlando City, club al que llegaría James Rodríguez. | Foto: ISI Photos via Getty Images

Tras quedar libre de Selección Colombia luego del amistoso de esta noche, se espera poder escuchar más equipos interesados en el colombiano con ofertas reales.

Uno que llamó la atención y estaba en el supuesto radar era Flamengo, de Brasil, quien en un par de semanas disputará la final de la Copa Libertadores.