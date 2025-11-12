El obstáculo para que James Rodríguez llegue a Flamengo: esta es la extensa lista de equipos que lo quieren fichar

A los pretendientes de James Rodríguez se sumaría Flamengo de Brasil, uno de los equipos más importantes y competitivos de Sudamérica. Eso con base a rumores de la prensa internacional en las últimas horas.

James se unirá a su próximo equipo, sea Flamengo o cualquier otro, apenas acabe su contrato con Club León, es decir, en enero de 2026 (tiene vínculo con el cuadro esmeralda hasta diciembre de este 2025).

El obstáculo que tendría James Rodríguez para unirse a Flamengo

Quien dio detalles a fondo sobre el interés de Flamengo en James Rodríguez fue el periodista Ekrem Konur, siempre cercano al mercado de fichajes internacional.

El obstáculo que tendría Flamengo para fichar a James Rodríguez sería la gran cantidad de clubes que estarían interesados en fichar al colombiano.

A James lo estarían siguiendo de México, Estados Unidos y hasta Canadá. Eso quiere decir que los ofrecimientos llegarían de los tres países que van a organizar el Mundial 2026. Si Rodríguez se desempeña en alguna de esas ligas, como en la MX con León, se adaptará a las canchas, ciudades y similares para la cita orbital.

Club León confirmó que James Rodríguez no seguirá allí para 2026. | Foto: Getty Images

Lista de equipos que estarían interesados en James Rodríguez

Con base a la información de Ekrem Konur, por países, esta es la lista de equipos que pretenderían el fichaje de James Rodríguez:

Estados Unidos

LA Galaxy

Orlando City

New York City

México

América

Tigres

Canadá

Toronto F.C.

🚨🆓 #ClubLeón 🇨🇴

James Rodríguez is set to leave Club León as his contract expires in December.



👀 The Colombian star is expected to move to MLS, with LA Galaxy, Orlando City, and Toronto FC showing interest.



▪️América, Tigres, NYCFC and Flamengo and are also monitoring the… https://t.co/ITZrCnrUG3 pic.twitter.com/bk0iby5WCs — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 12, 2025

Ya James Rodríguez lo ha dicho en varias entrevistas: con 33 años, su gran objetivo cercano es llegar en forma para el Mundial 2026. Todo apunta a que este sería el último de su exitosa carrera deportiva con la Tricolor.

Es el capitán de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, y fue el mejor jugador del cuadro nacional que llegó a la gran final de la Copa América 2024. En el duelo definitivo, cayeron por 1-0 ante Argentina.

Si todo sale bien, y James llega con ritmo de juego en un equipo, United 2026 será el tercer mundial que juegue el colombiano. En Brasil 2014 descrestó al mundo y fue goleador, mientras una lesión le impidió desempeñarse al 100% en Rusia 2018.

Las próximas semanas serán claves en cuanto al tema, así como también lo serán los dos amistosos que el elenco cafetero jugará en este mes de noviembre de 2025, y donde James tendría participación casi asegurada.