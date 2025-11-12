Suscribirse

Ausencia de Jhon Durán en Selección Colombia tiene otra versión y el grupo le habría dado duro ultimátum

¿Por qué no está Jhon Durán con la Selección Colombia? Más allá de lo deportivo, habría una razón que tiene que ver con su convivencia.

Redacción Deportes
12 de noviembre de 2025, 10:13 p. m.
Nueva versión sobe la ausencia de Jhon Durán en la Selección Colombia. | Foto: Getty Images.

En la lista de convocados por Néstor Lorenzo, no aparece Jhon Jáder Durán. El delantero de 21 años, que juega en préstamo para Fenerbahçe de Turquía, quedó fuera del llamado para la doble fecha amistosa de noviembre, contra Nueva Zelanda y Australia.

Jhon Durán venía de una complicada lesión que lo dejó fuera de las canchas durante varias semanas, por lo que hasta ahora está recuperando ritmo y esa sería la razón de su ausencia en Selección Colombia. No obstante, surgió otra versión que lo cambia todo.

Jhon Durán en partido oficial con su actual equipo: Fenerbahçe. | Foto: Getty Images

Revelan presunto ultimátum desde la Selección Colombia a Jhon Durán

En horas de la tarde de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, el periodista Luis Arturo Henao usó su cuenta de X para informar que la ausencia de Jhon Durán en Selección Colombia se debería a un mensaje grupal.

“Confirmado. J. J. Durán no está en la Selección Colombia porque el grupo solo lo aceptará cuando mejore algunas de sus actitudes en el seno de la selección. Es muy bueno, pero debe crecer en eso", informó Henao.

La última vez que Durán estuvo en la Selección Colombia fue en junio de 2025. En dicha oportunidad, La Tricolor enfrentó a Perú y Argentina por eliminatorias, pero el delantero solo jugó ante los incas en Barranquilla.

El partido entre Colombia y Perú en la arenosa acabó 0-0 y tuvo una gran polémica en el centro: presuntamente, tras rumores de la prensa, Jhon Durán habría tenido una pelea en el camerino cafetero al fin del primer tiempo. Eso, después, fue desmentido por todo el equipo colombiano ante las cámaras, incluyendo al propio Durán.

Contexto: Jhon Jáder Durán confiesa si se fue a los puños en el camerino de la Selección Colombia: no se calló

Pero lo cierto es que Jhon quedó desconvocado horas después de ese rumor, no jugó ante Argentina y no volvió a ser llamado. Su desempeño en Fenerbahçe y las lesiones tampoco lo ayudaron a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.

Durán asoma como uno de los delanteros que más ha hecho presencia, en el último tiempo, por decisión del técnico argentino. De hecho, desde ya se habla de su posible participación en el Mundial 2026, aunque tendrá competencia.

Jhon Durán en su último partido con la Selección Colombia. Fue ante Perú en Barranquilla. | Foto: Getty Images

Tras la ausencia de Durán a Selección Colombia, aparecieron nombres como Luis Javier Suárez, Dayro Moreno, y los ya conocidos Rafael Santos Borré y Jhon Córdoba.

El préstamo de Durán en Fenerbahçe va hasta junio de 2026, justo en la época donde arrancará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Jhon espera sumar sus mejores actuaciones en dicho lapso para ser uno de los candidatos a jugar la cita orbital.

