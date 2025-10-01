Deportes
Luis Javier Suárez sigue en racha: video de su nuevo gol al Napoli por Champions League
Después de su actuación estelar en la última fecha de las Eliminatorias, no ha parado de marcar en su vuelta al Sporting de Lisboa.
Colombia tiene un delantero en racha; se trata del atacante Luis Javier Suárez, perteneciente al Sporting de Lisboa de Portugal.
Este artillero nacional llevó sus goles de Selección Colombia a su club, y ahora los puso a disposición en el torneo de clubes más importante del mundo.
Este miércoles, por la fecha 2 de Champions League, Suárez anotó lo que fue el empate transitorio ante Napoli, en el estadio Diego Armando Maradona.
¡Goooooooooooool Luis Suárez ⚽️!
65’ Napoli [27] 1-1 Sporting CP [8]
- Buena racha del delantero colombiano que ha marcado en 5 de sus últimos 6 partidos (4 de ellos con el Sporting)
¡Vamos 💛💛💙❤️🔥!pic.twitter.com/bJNBqFCf0Q
Con un cobro certero de penal a media hora del final del juego, ayudó a los suyos en busca de arrebatarle puntos al uno de los punteros de la Serie A.
En desarrollo...