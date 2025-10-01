Suscribirse

Deportes

Luis Javier Suárez sigue en racha: video de su nuevo gol al Napoli por Champions League

Después de su actuación estelar en la última fecha de las Eliminatorias, no ha parado de marcar en su vuelta al Sporting de Lisboa.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 8:50 p. m.
Luis Javier Suárez marcó a Napoli por Champions League
Luis Javier Suárez marcó a Napoli por Champions League | Foto: Getty Images

Colombia tiene un delantero en racha; se trata del atacante Luis Javier Suárez, perteneciente al Sporting de Lisboa de Portugal.

Este artillero nacional llevó sus goles de Selección Colombia a su club, y ahora los puso a disposición en el torneo de clubes más importante del mundo.

Este miércoles, por la fecha 2 de Champions League, Suárez anotó lo que fue el empate transitorio ante Napoli, en el estadio Diego Armando Maradona.

Con un cobro certero de penal a media hora del final del juego, ayudó a los suyos en busca de arrebatarle puntos al uno de los punteros de la Serie A.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Queremos ver a Maduro comparecer ante la justicia”: la Casa Blanca va tras el dictador

2. Periódico inglés es acusado de espiar al príncipe William. Habría desde escuchas telefónicas hasta detectives privados

3. Sindicato de empleados de la Cancillería le reclamó al presidente Gustavo Petro por hablar de “diplomacia feudal”

4. Israel intercepta tres barcos de flotilla que se dirigían a Gaza: fueron “detenidos” sin incidentes

5. Marcela Reyes asegura que recibió amenazas desde el celular de B King luego de haber sido encontrado sin vida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis Javier SuárezSporting de LisboaNapoléonNapoliChampions League

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.