Luis Javier Suárez sigue en racha: video de su nuevo gol al Napoli por Champions League

Colombia tiene un delantero en racha; se trata del atacante Luis Javier Suárez, perteneciente al Sporting de Lisboa de Portugal.

Este artillero nacional llevó sus goles de Selección Colombia a su club, y ahora los puso a disposición en el torneo de clubes más importante del mundo.

Este miércoles, por la fecha 2 de Champions League, Suárez anotó lo que fue el empate transitorio ante Napoli, en el estadio Diego Armando Maradona.

#GOL 🌍 | ¡Goooooooooooool Luis Suárez ⚽️!



65’ Napoli [27] 1-1 Sporting CP [8]

- Buena racha del delantero colombiano que ha marcado en 5 de sus últimos 6 partidos (4 de ellos con el Sporting)



¡Vamos 💛💛💙❤️‍🔥!pic.twitter.com/bJNBqFCf0Q — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 1, 2025

Con un cobro certero de penal a media hora del final del juego, ayudó a los suyos en busca de arrebatarle puntos al uno de los punteros de la Serie A.