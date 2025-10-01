Tabla de posiciones en Champions League: acabó la fecha 2 y se apretó todo

Con el fin de la segunda fecha en la Champions League 2025-2026, el panorama en la tabla de posiciones sigue bastante apretado. Por supuesto, con solo dos jornadas encima, es evidente que haya paridad en cuanto a puntos.

Esta segunda fecha se jugó desde el pasado miércoles, 30 de septiembre, hasta este jueves 1 de otubre. Hubo varios partidazos, como el Barcelona vs. PSG, Chelsea vs. Benfica y Mónaco contra Manchester City.

Así las cosas, el gran líder parcial de la Champions League 2025-2025, con dos partidos jugados, es el Bayern Múnich de Luis Díaz. Los bávaros tiene puntaje perfecto (6/6) y una contundente diferencia de gol de +6.

Bayern Múnich, con Harry Kane como goleador, es gran líder de la Champions. | Foto: AP

Quien le sigue, como segundo, es Real Madrid. Tienen los mismos puntos y la misma diferencia de gol, aunque el merengue ha anotado siete goles y Bayern Múnich uno más.

El top tres lo cierra el vigente campeón de la competencia, PSG, con seis puntos. De hecho, desde Bayern Múnich hasta Qarabag (sexto), todos tienen seis puntos y los separa la diferencia de gol.

Equipos como Atlético Madrid, Barcelona y Liverpool se estancan en zona de playoffs. Por supuesto, el panorama cambiará con el trascurrir de las jornadas, y la distancia entre todos se ampliará.

Renombrados clubes del calibre de Benfica, Mónaco y Bayer Leverkusen acarician la zozobra: su posición es fuera de playoffs, lo que los deja parcialmente sin chances de pelear por entrar a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones en Champions League tras la segunda fecha en fase de liga

Recuerde que del puesto 1 al 8, clasifican de forma directa a los octavos de final de la Champions. Parcialmente, estas casillas son ocupadas por:

Bayern Múnich

Real Madrid

PSG

Inter de Milán

Arsenal

Qarabag

Borussia Dortmund

Manchester City

Del puesto 9 al 24 van a Playoffs, y los ganadores de esa llaves se enfrentará a los que ya están clasificados a octavos de final (reiterando, del puesto 1 al 8). Actualmente, esas 16 casillas las ocupan:

Tottenham

Atlético Madrid

Newcastle

Marsella

Club Brujas

Sporting Lisboa

Frankfurt

Barcelona

Liverpool

Chelsea

Napoli

Union Saint-Gilloise

Galatasaray

Atalanta

Juventus

Bodø/Glimt

Finalmente, del puesto 25 al 36 quedarán eliminados; y quienes corren momentáneamente con esa suerte son:

Bayer Leverkusen

Villarreal

PSV

København

Olympiacos

Mónaco

Slavia Praga

Pafos

Benfica

Athletic Bilbao

Ajax

Kairat

Resultados de la segunda fecha en Champions League

30 de septiembre

Kairat 0 - 5 Real Madrid

Atalanta 2 - 1 Club Brujas

Olympique de Marsella 4 - 0 Ajax

Inter de Milán 3 - 0 Slavia Praga

Chelsea 1 - 0 Benfica

Galtasaray 1 - 0 Liverpool

Pafos 1 - 5 Bayern Múnich

Bodø/Glimt 2 - 2 Tottenham

Atlético de Madrid 5 - 1 Frankfurt

1 de octubre

Qarabağ 2 - 0 Copenhague

Union Saint-Gilloise 0 - 4 Newcastle

Mónaco 2 - 2 Manchester City

Borussia Dortmund 4 - 1 Athletic Bilbao

Napoli 2 - 1 Sporting Lisboa

Villareal 2 - 2 Juventus

Arsenal 2 - 0 Olympiacos

Barcelona 1 - 2 PSG

Bayer Leverkusen 1 - 1 PSV

El 21 de octubre volverá a ver acción la Champions League 2025-2026. | Foto: UEFA via Getty Images

Así se jugará la tercera fecha de Champions League 2025-2026

21 de octubre

11:45 a.m. Barcelona vs Olympiacos

11:45 a.m. Kairat vs Pafos

2:00 p.m. Newcastle vs. Benfica

2:00 p.m. PSV vs. Napoli

2:00 p.m. Bayer Leverkusen vs. PSG

2:00 p.m. Union Saint-Gilloise vs. Inter

2:00 p.m. København vs. Borussia Dortmund

2:00 p.m. Villarreal vs. Manchester City

2:00 p.m. Arsenal vs. Atlético Madrid

22 de octubre

11:45 a.m. Athletic vs. Qarabağ

11:45 a.m. Galatasaray vs. Bodø/Glimt

2:00 p.m. Chelsea vs. Ajax

2:00 p.m. Real Madrid vs. Juventus

2:00 p.m. Sporting Lisboa vs. Marsella

2:00 p.m. Mónaco vs. Tottenham

2:00 p.m. Atalanta vs. Slavia Praga

2:00 p.m. Frankfurt vs. Liverpool

2:00 p.m. Bayern Múnich vs. Club Brujas