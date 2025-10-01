Deportes
Tabla de posiciones en Champions League: acabó la fecha 2 y se apretó todo
Del primero al sexto tienen los mismos puntos, mientras que en la mitad del acumulado también hay ‘trancón de equipos’.
Con el fin de la segunda fecha en la Champions League 2025-2026, el panorama en la tabla de posiciones sigue bastante apretado. Por supuesto, con solo dos jornadas encima, es evidente que haya paridad en cuanto a puntos.
Esta segunda fecha se jugó desde el pasado miércoles, 30 de septiembre, hasta este jueves 1 de otubre. Hubo varios partidazos, como el Barcelona vs. PSG, Chelsea vs. Benfica y Mónaco contra Manchester City.
Así las cosas, el gran líder parcial de la Champions League 2025-2025, con dos partidos jugados, es el Bayern Múnich de Luis Díaz. Los bávaros tiene puntaje perfecto (6/6) y una contundente diferencia de gol de +6.
Quien le sigue, como segundo, es Real Madrid. Tienen los mismos puntos y la misma diferencia de gol, aunque el merengue ha anotado siete goles y Bayern Múnich uno más.
El top tres lo cierra el vigente campeón de la competencia, PSG, con seis puntos. De hecho, desde Bayern Múnich hasta Qarabag (sexto), todos tienen seis puntos y los separa la diferencia de gol.
Equipos como Atlético Madrid, Barcelona y Liverpool se estancan en zona de playoffs. Por supuesto, el panorama cambiará con el trascurrir de las jornadas, y la distancia entre todos se ampliará.
Renombrados clubes del calibre de Benfica, Mónaco y Bayer Leverkusen acarician la zozobra: su posición es fuera de playoffs, lo que los deja parcialmente sin chances de pelear por entrar a la siguiente ronda.
Tabla de posiciones en Champions League tras la segunda fecha en fase de liga
Recuerde que del puesto 1 al 8, clasifican de forma directa a los octavos de final de la Champions. Parcialmente, estas casillas son ocupadas por:
- Bayern Múnich
- Real Madrid
- PSG
- Inter de Milán
- Arsenal
- Qarabag
- Borussia Dortmund
- Manchester City
Del puesto 9 al 24 van a Playoffs, y los ganadores de esa llaves se enfrentará a los que ya están clasificados a octavos de final (reiterando, del puesto 1 al 8). Actualmente, esas 16 casillas las ocupan:
- Tottenham
- Atlético Madrid
- Newcastle
- Marsella
- Club Brujas
- Sporting Lisboa
- Frankfurt
- Barcelona
- Liverpool
- Chelsea
- Napoli
- Union Saint-Gilloise
- Galatasaray
- Atalanta
- Juventus
- Bodø/Glimt
Finalmente, del puesto 25 al 36 quedarán eliminados; y quienes corren momentáneamente con esa suerte son:
- Bayer Leverkusen
- Villarreal
- PSV
- København
- Olympiacos
- Mónaco
- Slavia Praga
- Pafos
- Benfica
- Athletic Bilbao
- Ajax
- Kairat
Resultados de la segunda fecha en Champions League
30 de septiembre
- Kairat 0 - 5 Real Madrid
- Atalanta 2 - 1 Club Brujas
- Olympique de Marsella 4 - 0 Ajax
- Inter de Milán 3 - 0 Slavia Praga
- Chelsea 1 - 0 Benfica
- Galtasaray 1 - 0 Liverpool
- Pafos 1 - 5 Bayern Múnich
- Bodø/Glimt 2 - 2 Tottenham
- Atlético de Madrid 5 - 1 Frankfurt
1 de octubre
- Qarabağ 2 - 0 Copenhague
- Union Saint-Gilloise 0 - 4 Newcastle
- Mónaco 2 - 2 Manchester City
- Borussia Dortmund 4 - 1 Athletic Bilbao
- Napoli 2 - 1 Sporting Lisboa
- Villareal 2 - 2 Juventus
- Arsenal 2 - 0 Olympiacos
- Barcelona 1 - 2 PSG
- Bayer Leverkusen 1 - 1 PSV
Así se jugará la tercera fecha de Champions League 2025-2026
21 de octubre
11:45 a.m. Barcelona vs Olympiacos
11:45 a.m. Kairat vs Pafos
2:00 p.m. Newcastle vs. Benfica
2:00 p.m. PSV vs. Napoli
2:00 p.m. Bayer Leverkusen vs. PSG
2:00 p.m. Union Saint-Gilloise vs. Inter
2:00 p.m. København vs. Borussia Dortmund
2:00 p.m. Villarreal vs. Manchester City
2:00 p.m. Arsenal vs. Atlético Madrid
22 de octubre
11:45 a.m. Athletic vs. Qarabağ
11:45 a.m. Galatasaray vs. Bodø/Glimt
2:00 p.m. Chelsea vs. Ajax
2:00 p.m. Real Madrid vs. Juventus
2:00 p.m. Sporting Lisboa vs. Marsella
2:00 p.m. Mónaco vs. Tottenham
2:00 p.m. Atalanta vs. Slavia Praga
2:00 p.m. Frankfurt vs. Liverpool
2:00 p.m. Bayern Múnich vs. Club Brujas
*Los horarios corresponden a territorio colombiano.