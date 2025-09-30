Suscribirse

Autogol de Richard Ríos en Champions League: video lo dejó en evidencia ante Chelsea

El colombiano se llevó por delante la pelota, luego del centro de Alejandro Garnacho sobre los 18 minutos.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 7:39 p. m.
Richard Ríos reacciona a su autogol en Chelsea vs. Benfica
Richard Ríos reacciona a su autogol en Chelsea vs. Benfica | Foto: Captura ESPN

A Richard Ríos lo persigue la desgracia en Champions League. Hace tres semanas fue criticado por su presentación contra Qarabag y este martes puso autogol en la visita contra Chelsea en Stamford Bridge.

Sobre los 18 minutos de partido, Ríos entró a toda velocidad al área y se encontró en el camino con el centro de Alejandro Garnacho.

Desafortunadamente, no pudo evitar el contacto con la pelota y la mandó al fondo de su propia portería.

En desarrollo...

