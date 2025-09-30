Autogol de Richard Ríos en Champions League: video lo dejó en evidencia ante Chelsea

A Richard Ríos lo persigue la desgracia en Champions League. Hace tres semanas fue criticado por su presentación contra Qarabag y este martes puso autogol en la visita contra Chelsea en Stamford Bridge.

Sobre los 18 minutos de partido, Ríos entró a toda velocidad al área y se encontró en el camino con el centro de Alejandro Garnacho.

Desafortunadamente, no pudo evitar el contacto con la pelota y la mandó al fondo de su propia portería.

¡RICHARD RÍOS LE DA EL PRIMERO AL CHELSEA! El colombiano de Benfica no pudo despejar y marcó en contra para el 1-0 de los Blues.



