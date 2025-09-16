Richard Ríos pudo cambiar la historia del Benfica vs. Qarabag: video de la jugada perdida

Este martes 16 de septiembre, Benfica de Portugal, donde juega el reconocido mediocampista colombiano Richard Ríos, se vio las caras con Qarabag de Azerbaiyán.

El partido se llevó a cabo en el estadio Da Luz y correspondió a la primera jornada, de la fase de liga, de la Uefa Champions League. El compromiso terminó 3 a 2 a favor de Qarabag.

El mediocampista defensivo argentino Enzo Barrenechea (6) y el centro delantero griego Vangelis Pavlidis (16) habían puesto el partido cuesta abajo para el equipo portugués.

Pero el delantero de Cabo Verde Leandro Andrade (30), el colombiano Camilo Durán (48), y el ucraniano Oleksiy Kashchuk (86) protagonizaron la gran sorpresa de este primer día de la Champions 2025-2026.

Fue un duro golpe en casa para Benfica y Richard Ríos, que aunque no es favorito a ganar la presente edición de la Liga de Campeones de Europa, sí era candidato a vencer al conjunto Azerbaiyán.

En varios tramos del encuentro, Benfica, de hecho, pudo o empatar el asunto o liquidar el partido. En el segundo tiempo, incluso, Richard Ríos tuvo, tras una gran jugada, la oportunidad de cambiar la historia.

Camilo Durán y Richard Ríos, duelo colombiano en Champions League | Foto: Getty Images

El colombiano tomó la esférica por derecha, enganchó dejando a un hombre en el camino y quedó libre para rematar de pierna zurda. La acción pedía enviar el balón al palo más lejano, pero en un intento de engaño, direccionó el disparo para el primer poste, pero la pelota se fue desviada.

Si Richard Ríos hubiera podido mandar la esférica a guardar, la historia final del compromiso por Liga de Campeones de Europa hubiera podido ser totalmente diferente.

Ríos lamentó no concretar la acción, así como sus compañeros. En el primer tiempo, el exjugador de Palmeiras de Brasil y estrella de la Selección Colombia, de media distancia, también tuvo la oportunidad de marcar.

Más de la UCL: Juventus y Dortmund empataron 4 a 4

El club alemán se adelantó por medio de Karim Adeyemi (52), a pase de Serhou Guirassy. La Juve, colíder de la Serie A con 9 puntos de 9 posibles, igualó con un soberbio derechazo al ángulo de su prodigio turco Kenan Yildiz (63).

Lukas Nmecha devolvió la ventaja al Dortmund con un disparo ajustado desde la media luna del área (65).Poco después de saltar al terreno de juego, el serbio Dusan Vlahovic, equilibró de nuevo la blanza (2-2) en el 67.

Pero el Dortmund, subcampeón en 2024 y cuartofinalista el año pasado, pareció asegurar los tres puntos con los goles de Yan Couto (74) y el penal convertido por Ramy Bensebaini (86) para ponerse 2-4.

En el tiempo añadido (90+4), Vlahovic aprovechó un despiste de la zaga visitante para mantener la ilusión, y después centró a Lloyd Kelly (90+6), que, no sin el suspense del VAR, llevó el delirio al Allianz Stadium.