Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League tras el inicio de la primera fecha

Este martes 16 de septiembre, se dio el inicio de la nueva edición de la Uefa Champions League (UCL). Fueron seis los partidos con los que se abrió la primera jornada. Estos fueron los resultados:

PSV 1 vs. 3 Unión Saint Gilloise, Athletic Bilbao 0 vs. 2 Arsenal, Juventus 4 vs. 4 Borussia Dortmund, Benfica 2 vs. 3 Qarabag, Tottenham 1 vs. 0 Villarreal, Real Madrid 2 vs. 1 Olypique Marsella. Tras estos marcadores, así quedó la tabla de posiciones:

Unión Saint Gilloise 3 puntos +2 Arsenal 3 puntos +2 Qarabag 3 puntos +1 Real Madrid 3 puntos +1 Tottenham 3 puntos + 1 Borussia Dortmund 1 puntos Juventus 1 puntos

Benfica 0 puntos -1 Marsella 0 puntos -1 Villarreal 0 puntos -1 PSV 0 puntos -2 Athletic 0 puntos 0

Más de la UCL: Liverpool y Atlético de Madrid juegan este miércoles

El Atlético de Madrid jugará ante el Liverpool FC inglés, un primer examen de mucho nivel tanto para empezar a tantear sus posibilidades, aparcar dudas y para probar la profundidad de su armario, algo vacío por nuevas bajas como las de Julián Álvarez y Johnny Cardoso.

El conjunto rojiblanco vuelve a presentarse ante la élite continental con ganas y ambición después de muchas temporadas en las que se le ha atragantado un tanto la máxima competición continental, donde fue uno de sus principales protagonistas mediados de la década anterior. Sin embargo, su última semifinal fue en el 2017 y desde entonces ha vivido más decepciones que alegrías.

Seguramente una de estas últimas fue precisamente en Anfield. Allí, con la pandemia de coronavirus a punto de desatarse definitivamente, fue capaz de clasificarse para los cuartos de final ante el por entonces defensor del título tras aguantar el 1-0 de la ida y sobrevivir en una prórroga donde fue clave Marcos Llorente para remontar un 2-0 y sacar billete para la posterior ‘Final a 8’, que se disputó en agosto en Portugal, donde el sueño acabó a las primeras de cambio ante el RB Leipzig alemán.

Los dos equipos se volvieron a ver las caras dos campañas después, con sendas victorias ‘red’ en la fase de grupos (2-3 y 2-0), y ahora se cruzan de nuevo en un duelo sin tantas urgencias, pero importante para empezar a mandar un mensaje de sus aspiraciones, muy ambiciosas en el caso de los de Arne Slot tras el revés de la pasada campaña.

Tanto el Liverpool como el Atlético estuvieron en el ‘Top 8’ del nuevo formato, en la primera y la quinta plaza respectivamente, pero no les sirvió de demasiado y ambos se despidieron en el primer cruce de octavos, en ambos casos por penaltis, ante el PSG francés, pese a ganar la ida en París, y el Real Madrid, una vez más verdugo europeo colchonero.

Los dos son sabedores de la importancia de estos duelos directos donde los locales quieren imponer su estadio y su mejor arranque frente a los de Diego Pablo Simeone, más aliviados tras el fin de semana y con ganas de ir certificando su reacción en un mes muy importante para sus intereses.