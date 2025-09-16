Feo momento en el Real Madrid: estrella sufrió lesión en menos de cinco minutos en Champions

Este martes 16 de septiembre, el poderoso Real Madrid de España inició su participación en la nueva edición de la Uefa Champions League. El primer reto de la ‘casa blanca’ fue contra Olympique de Marsella de Francia.

El compromiso correspondió a la primera fecha de la fase de liga del torneo y se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, que contó con una muy buena presencia de público.

Los hinchas del conjunto ‘merengue’ esperaban que el debut del club en la Liga de Campeones de Europa se diera de la mejor manera. Sin embargo, al menos por lo que pasó en los primeros minutos, esto no fue así.

Apenas cuando corría el minuto 4 del primer tiempo, el lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold sufrió un feo momento. El exjugador del Liverpool se lesionó solo.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 5' NOTICIA. Trent Alexander-Arnold ha sufrido una lesión y es reemplazado por Dani Carvajal en el partido del Real Madrid vs Olympique de Marsella. pic.twitter.com/S1Ad8wul1h — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 16, 2025

Por el momento, parece que la lesión del futbolista, que es una de las grandes estrellas de la institución, es de tipo muscular y en su pierna izquierda. El cuerpo médico, cuando Arnold se arrojó al suelo, lo atendió con urgencia.

Probaron para que volviera a la cancha, pero no lo pudo hacer. Por esta razón, Trent Alexander-Arnold salió del terreno de juego y en su reemplazo ingresó Dani Carvajal.

Trent Alexander-Arnold hizo con el Real Madrid. | Foto: AFP

“En una acción casi pegado a la línea lateral, Trent se echó rápidamente la mano a la parte posterior del muslo y no pudo continuar. Directamente y sin paliativos”, reseñó As España tras lo sucedido.

“Al suelo y aunque recibió la atención médica, con el manipulado cuidadoso de la zona, finalmente tuvo que enfilar el vestuario. El club por el momento no ha ofrecido más detalles de la dolencia, aunque apunta a un problema en el bíceps femoral izquierdo”, añadió.

“El mal fario (suerte) del inglés supuso la entrada de Dani Carvajal al terreno de juego. Es el retorno del leganense a la Champions después de que su último partido fuera hace casi un año, el 2 de octubre de 2024 en Lille, tres días antes de su grave lesión que le hizo perderse los otros doce partidos del equipo blanco en la pasada competición europea”, sentenció.