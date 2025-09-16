Suscribirse

Deportes

Feo momento en el Real Madrid: estrella sufrió lesión en menos de cinco minutos en Champions

Este jugador tuvo que ser reemplazado por el problema que sufrió.

Redacción Deportes
16 de septiembre de 2025, 8:34 p. m.
Imagen del Madrid vs. Marsella.
Imagen del Madrid vs. Marsella. | Foto: Getty Images

Este martes 16 de septiembre, el poderoso Real Madrid de España inició su participación en la nueva edición de la Uefa Champions League. El primer reto de la ‘casa blanca’ fue contra Olympique de Marsella de Francia.

El compromiso correspondió a la primera fecha de la fase de liga del torneo y se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, que contó con una muy buena presencia de público.

Contexto: Esta podría ser la nueva joya del fútbol mundial por la que se peleen Real Madrid y Barcelona

Los hinchas del conjunto ‘merengue’ esperaban que el debut del club en la Liga de Campeones de Europa se diera de la mejor manera. Sin embargo, al menos por lo que pasó en los primeros minutos, esto no fue así.

Apenas cuando corría el minuto 4 del primer tiempo, el lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold sufrió un feo momento. El exjugador del Liverpool se lesionó solo.

Por el momento, parece que la lesión del futbolista, que es una de las grandes estrellas de la institución, es de tipo muscular y en su pierna izquierda. El cuerpo médico, cuando Arnold se arrojó al suelo, lo atendió con urgencia.

Probaron para que volviera a la cancha, pero no lo pudo hacer. Por esta razón, Trent Alexander-Arnold salió del terreno de juego y en su reemplazo ingresó Dani Carvajal.

Al Hilal's Saudi midfielder #29 Salem Al-Dawsari (L) fights for the ball with Real Madrid's English defender #12 Trent Alexander-Arnold during the FIFA Club World Cup 2025 Group H football match between Spain's Real Madrid and Saudi's Al-Hilal at the Hard Rock stadium in Miami on June 18, 2025. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
Trent Alexander-Arnold hizo con el Real Madrid. | Foto: AFP

“En una acción casi pegado a la línea lateral, Trent se echó rápidamente la mano a la parte posterior del muslo y no pudo continuar. Directamente y sin paliativos”, reseñó As España tras lo sucedido.

“Al suelo y aunque recibió la atención médica, con el manipulado cuidadoso de la zona, finalmente tuvo que enfilar el vestuario. El club por el momento no ha ofrecido más detalles de la dolencia, aunque apunta a un problema en el bíceps femoral izquierdo”, añadió.

Contexto: Real Madrid se para en la raya por Mastantuono: decisión afectaría a Argentina para el Mundial

“El mal fario (suerte) del inglés supuso la entrada de Dani Carvajal al terreno de juego. Es el retorno del leganense a la Champions después de que su último partido fuera hace casi un año, el 2 de octubre de 2024 en Lille, tres días antes de su grave lesión que le hizo perderse los otros doce partidos del equipo blanco en la pasada competición europea”, sentenció.

Se espera que en las próximas horas el equipo de comunicaciones del Real Madrid emita el reporte médico en el que se indique la lesión exacta que sufrió Trent Alexander-Arnold. No arrancó con pie derecho el inglés en la Champions League, cuyo uno de los equipos llamados a ser campeón es el mismo ‘merengue’.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es un circo y una burla”: Jhon Frank Pinchao, arremetió contra primera sentencia de la JEP en el caso de las Farc

2. Edmundo González hace llamado para detener “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas” en Venezuela

3. Daniel Quintero tuvo una “división de trabajo criminal”, advierte la acusación de la Fiscalía en su contra

4. Llueven críticas a la JEP por su primera condena contra jefes de las FARC por secuestro: “Despilfarró 3 billones para garantizar impunidad”

5. Nicolás Maduro habría enviado una carta a Gustavo Petro: esto fue lo que solicitó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Real MadridEspañalesiónEuropaChampions LeagueUefa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.