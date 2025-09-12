Titular del Real Madrid se perdería lo que resta del año: confirmaron la delicada lesión

Real Madrid se confirma como uno de los equipos perjudicados por el parón de selecciones de la Fifa. El conjunto merengue perdería a uno de sus titulares por lo que resta del 2025, una noticia que no cae nada bien para el cuerpo técnico de Xabi Alonso.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Antonio Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda”, informó el conjunto madridista.

El alemán, que ya se perdió los primeros partidos de la temporada al tener que cumplir la sanción de seis partidos por su polémica expulsión en la final de la Copa del Rey, se lesionó durante el entrenamiento de este viernes, y no ha podido viajar con el equipo a Donosti, donde el sábado se enfrentan a la Real Sociedad.

Aunque los servicios médicos del Real Madrid no determinaron un tiempo de recuperación, se habla de tres meses fuera de las canchas para Rüdiger, es decir, hasta principios de 2026 contando con la readaptación física y las vacaciones de fin de año.

Parte médico de Rüdiger. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2025

En las próximas horas, Rüdiger será sometido a nuevas pruebas y se determinará el alcance exacto de la lesión.

Así, el zaguero alemán se perderá al menos los trascendentales encuentros que le esperan a los de Xabi Alonso en los próximos meses, como los partidos de Champions League frente al Liverpool en Anfield (4 de noviembre) o en casa ante la Juventus (22 de octubre) o el derbi ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (27 de septiembre) y el Clásico contra el FC Barcelona del Santiago Bernabéu (26 de octubre), ambos por la liga española.

Además de Rüdiger, tampoco estarán en el Reale Arena el centrocampista inglés Jude Bellingham, el delantero brasileño Endrick, el defensa francés Ferland Mendy ni el centrocampista Eduardo Camavinga, todos lesionados.

Palabras de Xabi Alonso

De regreso en la acción, Xabi Alonso habló sobre los objetivos del Real Madrid y lo que proyectan para esta temporada de recuperación tras quedarse sin títulos en el ciclo pasado.

“Queremos tener éxito y gestionar bien el equipo, con las calidades futbolísticas y con las calidades humanas. Queremos que todos se sientan en el barco y preparados para remar cuando sea necesario. Ahora empezamos un bloque muy exigentes con partidos cada tres días hasta el siguiente parón y necesitamos todos en la misma dirección”, indicó.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid | Foto: AP

Xabi Alonso valoró positivamente el tener “más jugadores de lo normal” durante el parón de selecciones. “Afrontamos un bloque de partidos con ganas de seguir la dinámica y seguir creciendo. Estamos en fase de seguir consolidando cosas y analizando qué es lo que podemos mejorar. Empezamos en Anoeta, que siempre es una salida exigente, y en esta primera fase de la temporada tienes que ir fijando objetivos a corto plazo para llegar en buenas condiciones a abril y mayo”, añadió.

El partido en el país vasco que será especial para el técnico español, que vistió la camiseta de la Real Sociedad. “No sé con quién irá mi padre, eso tendrías que preguntar a él, espero que con nosotros. Pero sí que en casa es un partido especial”, confesó.