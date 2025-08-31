Barcelona falló contra el Rayo Vallecano: así quedó la tabla de posiciones en la liga española

Barcelona no pudo en condición de visitante contra el Rayo Vallecano (1-1) y cedió terreno en la batalla por el título de la liga española.

Aunque comenzaron ganando con el penal de Lamine Yamal, sufrieron en el segundo tiempo y acabaron llevándose solo un punto de Vallecas.

Fran Pérez decretó el empate a los 67 minutos del compromiso. Al atacante español le cayó un centro en el segundo palo y la mandó a guardar de volea para desatar la alegría en las tribunas del humilde estadio ubicado en la zona sureste de Madrid.

Rayo Vallecano pudo llevarse un premio mucho más grande, sin embargo, no tuvo efectividad de cara al arco defendido por Joan García.

Con este resultado (1-1), Barcelona queda cuarto en la tabla de posiciones a dos puntos del Real Madrid y Athletic Club.

Resumen del partido

El partido se disputó en el Estadio Vallecas, escenario que recibió críticas durante la semana por el estado del césped a puertas de recibir a uno de los gigantes de la liga española.

Andrei Ratiu tuvo la primera opción para los locales con un remate peligrosísimo que terminó rechazado por las manos de Joan García, erigiéndose desde allí como la figura del Barça.

La respuesta culé fue un disparo de Dani Olmo a la media hora de juego que detuvo el portero local sin problemas, antes Pep Chavarría provocara penalti haciendo zancadilla a Lamine Yamal en un balón dividido.

Pese a la protesta de la afición rayista, el árbitro Busquets Ferrer constató esa pena máxima a instancias del VAR y el mismo Yamal la transformó en el primero.

Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona | Foto: AP

Las verdaderas preocupaciones llegaron en la parte complementaria. Al conjunto catalán le faltaba chispa y el Rayo estuvo muy de sacar tajada de esa situación, filtrando pases a la espalda de la defensa y creando amenaza a un Joan García brillante.

Tanta fue la insistencia de los locales, que el gol llegó con un potente remate de Fran García en el segundo palo. Esta vez no hubo respuesta del arquero culé y el 1-1 subió al marcador.

Con inercia a favor, los pupilos de Iñigo Pérez disfrutaron de una enorme ocasión en los pies de De Frutos, después de ganarle la espalda a la zaga del Barça; pero Joan García estaba dulce y evitó el 2-1, igual que minutos más tarde también lo evitó en un derechazo de Fran Pérez.

IMPRESIONANTE: Joan García salvó a Barcelona con una tapada fernomenal.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0UtW67XVs8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Aparte de un cabezazo sin dirección de Eric García, al Barcelona careció de fluidez y ni las entradas al campo de Marcus Rashford y Robert Lewandowski cambiaron ese escenario, donde el mejor de su equipo había sido el guardameta.

La actuación de Joan García salvó un punto a un Barça que ahora tiene siete unidades, mientras el Rayo Vallecano se queda con cuatro.