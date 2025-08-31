Suscribirse

Barcelona falló contra el Rayo Vallecano: así quedó la tabla de posiciones en la liga española

El conjunto azulgrana nunca encontró la clave del triunfo en Vallecas y cedió puntos respecto al liderato del Real Madrid.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

31 de agosto de 2025, 9:41 p. m.
Lamine Yamal reacciona luego del gol del Rayo Vallecano contra Barcelona
Lamine Yamal reacciona luego del gol del Rayo Vallecano contra Barcelona | Foto: AP

Barcelona no pudo en condición de visitante contra el Rayo Vallecano (1-1) y cedió terreno en la batalla por el título de la liga española.

Aunque comenzaron ganando con el penal de Lamine Yamal, sufrieron en el segundo tiempo y acabaron llevándose solo un punto de Vallecas.

Fran Pérez decretó el empate a los 67 minutos del compromiso. Al atacante español le cayó un centro en el segundo palo y la mandó a guardar de volea para desatar la alegría en las tribunas del humilde estadio ubicado en la zona sureste de Madrid.

Contexto: Figura del Barcelona hizo tajante declaración sobre la Champions League: “no hay que hablar todos los días”

Rayo Vallecano pudo llevarse un premio mucho más grande, sin embargo, no tuvo efectividad de cara al arco defendido por Joan García.

Con este resultado (1-1), Barcelona queda cuarto en la tabla de posiciones a dos puntos del Real Madrid y Athletic Club.

Resumen del partido

El partido se disputó en el Estadio Vallecas, escenario que recibió críticas durante la semana por el estado del césped a puertas de recibir a uno de los gigantes de la liga española.

Andrei Ratiu tuvo la primera opción para los locales con un remate peligrosísimo que terminó rechazado por las manos de Joan García, erigiéndose desde allí como la figura del Barça.

La respuesta culé fue un disparo de Dani Olmo a la media hora de juego que detuvo el portero local sin problemas, antes Pep Chavarría provocara penalti haciendo zancadilla a Lamine Yamal en un balón dividido.

Pese a la protesta de la afición rayista, el árbitro Busquets Ferrer constató esa pena máxima a instancias del VAR y el mismo Yamal la transformó en el primero.

Barcelona's Lamine Yamal reacts during the Spanish La Liga soccer match between Rayo Vallecano and FC Barcelona at the Vallecas stadium in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 31, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)
Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona | Foto: AP

Las verdaderas preocupaciones llegaron en la parte complementaria. Al conjunto catalán le faltaba chispa y el Rayo estuvo muy de sacar tajada de esa situación, filtrando pases a la espalda de la defensa y creando amenaza a un Joan García brillante.

Contexto: Golazo de tiro libre definió el Liverpool vs. Arsenal por Premier League: video es tendencia

Tanta fue la insistencia de los locales, que el gol llegó con un potente remate de Fran García en el segundo palo. Esta vez no hubo respuesta del arquero culé y el 1-1 subió al marcador.

Con inercia a favor, los pupilos de Iñigo Pérez disfrutaron de una enorme ocasión en los pies de De Frutos, después de ganarle la espalda a la zaga del Barça; pero Joan García estaba dulce y evitó el 2-1, igual que minutos más tarde también lo evitó en un derechazo de Fran Pérez.

Aparte de un cabezazo sin dirección de Eric García, al Barcelona careció de fluidez y ni las entradas al campo de Marcus Rashford y Robert Lewandowski cambiaron ese escenario, donde el mejor de su equipo había sido el guardameta.

La actuación de Joan García salvó un punto a un Barça que ahora tiene siete unidades, mientras el Rayo Vallecano se queda con cuatro.

*Con información de Europa Press.

BarcelonaRayo VallecanoLiga españolaTabla de posiciones

