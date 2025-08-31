Suscribirse

Deportes

Golazo de tiro libre definió el Liverpool vs. Arsenal por Premier League: video es tendencia

Muchos llegaron a pensar que el partido iba a terminar sin goles.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025, 5:38 p. m.
Imagen del Liverpool vs. Arsena.
Imagen del Liverpool vs. Arsenal. | Foto: Getty Images

Este domingo 31 de agosto, por la tercera jornada de la Premier League de Inglaterra, se vieron las caras Liverpool y Arsenal, dos gigantes del balompié británico.

El partido se llevó a cabo en el mítico estadio Anfield Road que, como es habitual, estuvo a reventar. Fue un compromiso sin muchas opciones de gol.

Pero al haber tanto talento en la cancha, la expectativa era muy alta y una magistral acción se esperaba en cualquier momento. La jugada se terminó presentando a pocos minutos de final.

En el minuto 83 un tiro libre frontal al arco del Arsenal cambió la historia del duelo. La pelota la agarró el húngaro Dominik Szoboszlai y de manera soberbia mandó la esférica al ángulo derecho de la portería rival.

Liverpool venció por la mínima diferencia a Arsenal y es líder de la Premier League con 9 puntos.

Más de la Premier: Manchester City perdió

Las alarmas no han tardado en dispararse para Pep Guardiola y sus jugadores: el Manchester City cayó 2-1 en Brighton y encadena un segundo revés consecutivo.

Con 3 puntos de 9 posibles, el City no consigue por ahora recuperar la ilusión que perdió la campaña pasada, en la que quedó alejado de la lucha por el título nacional, que había conquistado en las cuatro temporadas anteriores.

Contexto: Definido el futuro de Jhon Lucumí: anuncio oficial sobre su fichaje a la Premier League

El revés del pasado fin de semana en casa ante el Tottenham por 2-0 había generado numerosos interrogantes que se acentuaron con el partido de este domingo en Brighton. La derrota fue especialmente dolorosa porque llegó por un tanto del alemán Brajan Gruda en el minuto 89.

Antes de ello, el noruego Erling Haaland había adelantado al City en el 34, consiguiendo su 88º tanto en 100 partidos como jugador de los Sky Blues, pero James Milner igualó en el 67 desde el punto penal.

Haaland, con tres tantos, se pone ya líder en solitario en la tabla de máximos anotadores. Rodri, Balón de Oro el año pasado, pudo por lo menos volver a ser titular en un partido de Premier League, por primera vez desde septiembre de 2024, aunque su equipo no pudo festejarlo de la mejor manera.

“Jugamos una buena primera hora y luego, en la última media hora, no estuvimos bien. Nos olvidamos de pasar el balón, solo jugamos balones largos, y no lo hicimos lo suficientemente bien”, estimó Guardiola.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hombre de confianza y mano derecha de Maduro llega a China, en medio de escalada de tensiones con EE. UU.: ¿habrá reunión con Putin?

2. Este sería el plan de Estados Unidos para Gaza después de la guerra, según el Washington Post

3. Egan Bernal se desahogó tras perder tiempo en la Vuelta a España: contó la razón de su debacle

4. Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 31 de agosto; vendrían cambios en el nuevo mes

5. Exequias de Valeria Afanador: conmovedoras imágenes de las honras fúnebres de la menor en Cajicá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Liverpool F.C.Premier LeagueInglaterraArsenal F. C.

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.