Golazo de tiro libre definió el Liverpool vs. Arsenal por Premier League: video es tendencia

Este domingo 31 de agosto, por la tercera jornada de la Premier League de Inglaterra, se vieron las caras Liverpool y Arsenal, dos gigantes del balompié británico.

El partido se llevó a cabo en el mítico estadio Anfield Road que, como es habitual, estuvo a reventar. Fue un compromiso sin muchas opciones de gol.

THREE POINTS - GET IN!!!! pic.twitter.com/7CoWJxE8Gb — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2025

Pero al haber tanto talento en la cancha, la expectativa era muy alta y una magistral acción se esperaba en cualquier momento. La jugada se terminó presentando a pocos minutos de final.

En el minuto 83 un tiro libre frontal al arco del Arsenal cambió la historia del duelo. La pelota la agarró el húngaro Dominik Szoboszlai y de manera soberbia mandó la esférica al ángulo derecho de la portería rival.

Esta toma del gol de Szoboszlai es CAVIAR.pic.twitter.com/yYA5Wf1Arc — VSports Team (@VSportsTM) August 31, 2025

Liverpool venció por la mínima diferencia a Arsenal y es líder de la Premier League con 9 puntos.

Más de la Premier: Manchester City perdió

Las alarmas no han tardado en dispararse para Pep Guardiola y sus jugadores: el Manchester City cayó 2-1 en Brighton y encadena un segundo revés consecutivo.

Con 3 puntos de 9 posibles, el City no consigue por ahora recuperar la ilusión que perdió la campaña pasada, en la que quedó alejado de la lucha por el título nacional, que había conquistado en las cuatro temporadas anteriores.

El revés del pasado fin de semana en casa ante el Tottenham por 2-0 había generado numerosos interrogantes que se acentuaron con el partido de este domingo en Brighton. La derrota fue especialmente dolorosa porque llegó por un tanto del alemán Brajan Gruda en el minuto 89.

Antes de ello, el noruego Erling Haaland había adelantado al City en el 34, consiguiendo su 88º tanto en 100 partidos como jugador de los Sky Blues, pero James Milner igualó en el 67 desde el punto penal.

Final del partido en Brighton. pic.twitter.com/f1OQfQfRHG — Manchester City (@ManCityES) August 31, 2025

Haaland, con tres tantos, se pone ya líder en solitario en la tabla de máximos anotadores. Rodri, Balón de Oro el año pasado, pudo por lo menos volver a ser titular en un partido de Premier League, por primera vez desde septiembre de 2024, aunque su equipo no pudo festejarlo de la mejor manera.

“Jugamos una buena primera hora y luego, en la última media hora, no estuvimos bien. Nos olvidamos de pasar el balón, solo jugamos balones largos, y no lo hicimos lo suficientemente bien”, estimó Guardiola.